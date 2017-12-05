В Таджикистане сим-карты теперь продают только в офисах мобильных компаний

До недавнего времени в Таджикистане действовало около 100 дилерских центров по продаже сим-карт.

Сим-карты в Таджикистане теперь могут продавать только официальные офисы обслуживания мобильных операторов. Это связанно с тем, что в деятельности дилерских центров, которые продавали сим-карты, был обнаружен ряд правонарушений, передает CA-NEWS.

Согласно постановлению правительства от 2016 года «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», все сим-карты по республике должны были продаваться при наличии паспорта. Иностранные же граждане могли купить сим-карту только в официальных офисах. Однако сотрудники дилерских центров сами на свое имя покупали сим-карты и продавали как местным, так и за рубежным гражданам без наличия каких-либо документов.

Утром 1 декабря сотрудники правоохранительных органов закрыли офисы продаж мобильных компаний, а у сотрудников дилерских центров были изъяты сим-карты. На данный момент открыты обслуживающие центры и головные офисы всех мобильных компаний. 4 декабря также восстановлен выход с мобильных номеров на стационарные телефоны «Таджиктелеком», доступ к которым был ограничен с 28 ноября. В call-центрах всех сотовых компаний признали наличие проблемы, но подчеркнули, что звонки невозможно совершать по независящим от компаний причинам.

Согласно официальной информации Службы связи, в стране прошли перерегистрацию свыше 6,1 миллионов сим-карт. Прекращено обслуживание свыше 2,3 млн сим-карт, чьи владельцы не прошли перерегистрацию. Переоформление сим-карт было завершено 1 июня 2017 года.

До недавнего времени в Таджикистане действовало около 100 дилерских центров по продаже сим-карт, 80% из них принадлежало частным предпринимателям, остальные — компаниям мобильной связи. В Ассоциации мобильных операторов Таджикистана считают, что закрытие дилерских центров приведет к уменьшению количества абонентов, что, в свою очередь, чревато сокращением доходов и налоговых платежей со стороны мобильных операторов.