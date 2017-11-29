Электронная торговля должна стать реальным драйвером экономики

В рамках реформы «Технологическое обновление и цифровизация» предусмотрено создание основ для новой экономики.

В ходе обсуждения проекта стратегического плана развития Казахстана до 2025 года председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Багдат Мусин прокомментировал инструменты и подходы по внедрению новых технологий, закрепленные в новом документе. В основу стратегического плана до 2025 года заложена новая модель экономического роста, переход к которой потребует принципиальных изменений в текущей госполитике, передает Primeminister.kz.

В рамках реформы «Технологическое обновление и цифровизация» предусмотрено создание основ для новой экономики, что предполагает реализацию следующих задач: развитие «цифровых людей», стимулирование инноваций, развитие системы научных исследований.

Проект стратегического плана развития также предусматривает создание условий для развития оптово-распределительных центров и электронной торговли. Это будет сделано с целью снижения издержек, связанных с наличием большого количества посредников в отдельных секторах экономики.

По словам Багдата Мусина, цифровизация — это не отдельная отрасль, она пронизывает все секторы экономики. Так, по его мнению, необходимо в ускоренном порядке оснащать всю территорию Казахстана сетями широкополосного доступа в интернет: «Это есть в Стратплане. Я очень рад, что нашли пути решения — в формате государственно-частного партнерства, бюджетных резервов и другими методами широкополосный интернет будет доведен до каждого населенного пункта».

Согласно проекту стратегического плана реализация цифровизации и инициатив по инновационному и наукоемкому развитию имеет значительный потенциал создания добавленной стоимости и сокращения издержек в экономике, что позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровне 4,5-5% в год к 2025 году, причем 1,7%-2,2%, то есть около 30-40%, придется исключительно на цифровизацию.

Второй аспект, на который обратили внимание участники обсуждения — отрасль торговли: «Мы должны всю торговлю перевести на «электронные рельсы», — заявил Б. Мусин.

Также спикер прокомментировал решение по внедрению подоходного налога для электронной торговли: «Я думаю, это необходимый на сегодня шаг. Электронная торговля из зародышевого состояния, в котором находится сегодня, должна стать реальным драйвером».

В завершение, он отметил, что необходимо оптимизировать процессы всех госорганов: «Нужно автоматизировать систему здравоохранения. Ведь люди на прием приходят не с тетрадками, а со смартфонами. В правоохранительной сфере так же. Мы долгое время боролись с коррупцией, а сейчас видим, что ситуацию меняет маленькая камера „Сергек“».