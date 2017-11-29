В Астане отказались от бесплатного Wi-Fi в автобусах

Пассажиры предпочитают мобильный интернет.

Заместитель председателя ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов сообщил, что в новых столичных автобусах не будет реализовываться проект бесплатного Wi-Fi, передает Tengrinews.kz.

Спикер отметил, что это произошло из-за того, что большинство людей сейчас пользуются мобильным интернетом: «Мы внедряли услугу в 2014 году, запустили Wi-Fi на 500-600 единиц подвижного состава. По истечению года мы посмотрели, там были поломки, выход из строя, и мы начали мониторить поток людей, которые используют — это оказалось всего лишь 5% людей.

Также он сообщил, что в новых автобусах установлено 8 камер видеонабюдения (на проезжую часть, камера заднего вида, внутри салона): «Они имеют съемный жесткий диск. У нас есть специальная служба, которая при необходимости может оперативно предоставить видео службам ДВД. На новых автобусах камера может записывать до 7 дней, на старых — до 3».