Как будут находить «плохих» комментаторов в Казнете

Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или SMS-идентификации.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев объяснил, как будут вычислять интернет-комментаторов, нарушающих закон, передает Tengrinews.kz.

«К сожалению, при комментировании идет много негатива, оскорбление граждан и т. д. Мы ни в коем случае не отменяем право использовать псевдонимы. Но информационный портал будет знать, что за этим псевдонимом зарегистрирован определенный гражданин. В случае каких-то неконституционных действий будет возможность отследить», — пояснил Абаев.

Ранее, по его словам, нарушителей вычисляли по IP-адресу. Новшество вводится потому, что технически сейчас IP-адреса можно скрывать: «Это нормальная практика, каждый человек должен открыто заявлять те вещи, которые он хочет прокомментировать. В этом нет ничего сверхъестественного. Мы же не преследуем за какую-то критику, ценные советы, дельные вещи».

По вопросам соцсетей, которые находятся не в Казахстане, Абаев отметил, что будет продолжена работа в прежнем формате. Если появляются призывы к противоправным действиям, МИК РК направляет уведомление администраторам соцсети, а они удаляют сообщения. Пи этом, министр заверил, что специально за комментариями в министерстве никто не следит.