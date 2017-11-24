40% предприятий ГМК Казахстана имеют базу к внедрению технологий индустрии 4.0

Вместе с тем, отмечается недостаточное понимание бизнесом экономических выгод от цифровизации.

Совместно с экспертами института прикладных исследований им. Фраунгофера, а также специалистами горнодобывающего кластера Швеции и компании Нокиа проведен анализ промышленности Казахстана на предмет готовности к переходу к Индустрии 4.0. По словам первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева, было исследовано более 600 предприятий в секторах обрабатывающей промышленности и ГМК.

«По результатам исследования выявлено, что есть существенный задел с точки зрения автоматизации и цифровизации отечественной промышленности. В обрабатывающей промышленности около 20% имеют достаточную технологическую, организационную и кадровую базу для перехода на следующую ступень и к внедрению технологий Индустрии 4.0. В горнорудном секторе ситуация несколько лучше. Там данный показатель составляет порядка 40%», — отметил Алик Айдарбаев.

В ходе проведения анализа были также определены сдерживающие факторы для внедрения элементов Индустрии 4.0. К ним относятся недостаточное понимание бизнесом экономических выгод от цифровизации, слабое развитие отечественных разработок и компетенций по автоматизации и цифровизации, нехватка квалифицированных кадров, ограниченность финансовых ресурсов, а также инфраструктурные ограничения.

Для популяризации внедрения технологий Индустрии 4.0 и содействия бизнесу будут созданы модельные цифровые фабрики, которые станут демонстрационными площадками.

«До конца текущего года будут отобраны предприятия для пилотной реализации. Здесь критериями при отборе будут не только техническое состояние производства, но и готовность самого предприятия инвестировать в дальнейшее внедрение цифровых технологий, повышение квалификации кадров. Для каждого отобранного предприятия будет проведен комплексный технический аудит, который покажет потенциал цифровизации по каждому кейсу. В соответствии с этим будут разработаны соответствующие дорожные карты цифровизации», — сообщил первый вице-министр.

Реализация данного проекта позволит повысить компетенции отечественных технических специалистов и определить практические барьеры на опыте реализации конкретных проектов.