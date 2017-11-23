Для чего внедряют электронный паспорт здоровья в Казахстане

Электронные системы позволят получить историю болезни пациента через штрих-код на удостоверении/

Казахстанцы через медицинские информационные системы смогут записываться на прием к врачу и получать лечение без использования бумажных карт. Планируется, что такие системы появятся во всех организациях здравоохранения к концу 2018 года, сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Sputnik.

«Целая большая груда документов, которая сейчас используется, перейдет в электронный формат. Все данные будут вводиться персонально. Это разгрузит медперсонал, создаст базу информации, которую в дальнейшем они смогут обрабатывать. Касательно электронного паспорта здоровья это важный компонент. Когда все информационные системы будут интегрированы, мы получим набор данных, который сможем централизовать в паспорт здоровья», — рассказал вице-министр.

Чтобы получить медицинскую услугу, пациент должен будет предоставить удостоверение личности. При сканировании штрих-кода медперсонал увидит всю историю болезни: «То есть, не нужно будет искать амбулаторную карту, историю болезни и прочие бумаги. Всего этого мы избегаем за счет одного штрих-кода на вашем удостоверении. Также на данный момент расширяем еще функционал, отрабатываем вопрос со „скорой помощью“ по выявлению первичных данных для оказания скорой неотложной помощи, если пациент, например, находится без сознания».

По его словам, сам проект цифровизации незатратный: «Компания устанавливает продукты в медорганизации бесплатно, далее оплачивает от 3 до 5 тысяч тенге за одно рабочее место как сервисные услуги на поддержание системы. Такую модель мы выбрали, она успешно внедряется в регионах. Каждая организация в среднем 300 тысяч тенге тратит на поддержание информационной системы. Это не такие большие суммы. В целом сумму надо будет просчитывать. В следующем году можно будет получить всю картину, когда все будут вовлечены в этот процесс, чтобы собрать данные с каждой медорганизации».