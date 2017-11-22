Доходы от услуг связи в Казахстане за январь-октябрь 2017

Телекоммуникационная отрасль чувствует себя отлично: за 10 месяцев 2017 года оказано услуг на 587 млрд тенге.

Этот выход нашего традиционного анализа ситуации в телекоммуникационной отрасли Республики Казахстан особенный. О причинах, по которым мы его называем «особенным», уже говорили. И более того, приводили ответ ведомства, разъясняющего возникновение «пробелов» в данных. Недостающие данные имели место быть в графе «Мобильная связь» и «Услуги по передаче данных». С первыми получилось просто — от обратного. А вот во втором случае, ввиду отсутствия итоговой цифры по сегменту за октябрь, мы определили средние темпы роста за период январь–сентябрь 2017-го и применили эти данные к отчетному месяцу.

В целом, ситуация с доходами радует: предприятиями связи Казахстана за январь–октябрь 2017 года, оказано услуг на сумму 587,13 млрд тенге против 559,8 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала за январь–октябрь 2016-го. Это на 4,5% больше.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–октябре 2017 года составили 24,85 млрд тенге, что на 12,5% меньше объема января-октября 2016 года; от услуг местной телефонной связи — 34,3 млрд тенге (на 6,5% меньше); от интернет-услуг — 188,9 млрд тенге (на 11,6% больше); от услуг мобильной связи — 182,15 млрд тенге (на 0,6% меньше). Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–сентябре 2017 года приходятся на интернет (32,18%) и мобильную связь (31,02%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 18,12%.

Октябрь интересен тем, что если сравнивать его цифры с итогами сентября этого же года, заметно, что росли все без исключения сегменты телекоммуникационной отрасли. Даже находящаяся в постоянной депрессии фиксированная связь. Если посмотреть на это более пристально, то заметно, что в октябре 2017-го в сравнении с сентябрем этого же года, доходы от интернета (19,7 млрд тенге) выросли на 1,7%, а услуги мобильной связи (19,45 млрд тенге) — на 1,5%. Весь рынок телекома в октябре текущего года составил 61,2 млрд тенге. Это на 1,5% больше, чем в сентябре 2017-го.

Наконец, цифры, которые отождествляют плотность проникновения классических телекоммуникационных сервисов. В октябре 2017 года число фиксированных телефонных линий составило 3722,5 тыс. единиц (3745,6 тыс. единиц — в сентябре, снижение на 0,6%), абонентов сотовой связи — 26290 тыс. единиц (в сентябре — 26117 тыс. единиц, увеличение на 0,7%), абонентов фиксированного интернета — 2538,8 тыс. единиц (2502 тыс. единиц в сентябре, увеличение на 1,4%). Нетрудно подсчитать, что плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам октября 2017-го составила почти 150%. Разумеется, среди экономически-активного населения этот процент будет почти вдвое выше — 292%.

И вместо резюме. Уже не подвергается сомнению, что если не произойдет форс-мажора, то отрасль по итогам 2017 года может вырасти на очень неплохие 6%, вдвое опережая темпы роста экономики Казахстана, которые по оценке МВФ могут составить 3,3%.