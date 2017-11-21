В Астане откроют автоматизированный ЦОН без операторов

Открытие цифрового ЦОНа станет этапом перехода к новому формату госуслуг.

В Астане планируется открыть digital-ЦОН, который будет работать в автоматическом режиме, без участия операторов. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает «Курсив».

«Открытие цифрового ЦОНа станет этапом перехода к новому формату госуслуг, в котором граждане самостоятельно подают электронные заявки с помощью пунктов общественного доступа, секторов самообслуживания и планшетов на специальных стендах павильона госкорпорации», — сказал министр.

Он также отметил, что перспективным является реализация проекта по передаче в доверительное управление госкорпорации информационных систем, что может позволить создать на базе госкорпорации информационно-аналитического центра в сфере госуслуг.

«Для обеспечения высокого уровня сервиса ведется внедрение новых способов и подходов, технологичных решений по оказанию госуслуг. Так, планируется развитие контакт-центра 1414, через который можно будет получить госуслуги по телефонной связи», — подчеркнул министр.