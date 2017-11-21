Гран-при конкурса социальных стартапов достался проекту Balalaroom

Компания SAP подвела итоги масштабного конкурса социальных стартапов SAPUP в Казахстане.

16 ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса социального предпринимательства SAP UP. Это масштабный проект, направленный на поддержку лучших социальных предпринимателей в России, Казахстане и Беларуси. В Казахстане инициатива проводится уже во второй раз. Из более чем 120 присланных на конкурс заявок были выбраны 12 наиболее ярких инициатив, авторы которых защищали их в финале перед авторитетным жюри.

В тройку лидеров по поданным заявкам вошли такие сферы, как обеспечение равных возможностей, образование и экология. Большинство победителей этого года работают над проектами по обеспечению безбарьерной среды для людей с особенными потребностями.

«Социальное предпринимательство в Казахстане сейчас находится на этапе активного развития и со своей стороны мы стараемся поддерживать эту инициативу. Это уже второй год, когда мы проводим конкурс в стране, и тот факт, что география проектов-участников конкурса расширяется, не может не радовать. В этом году было много интересных проектов из областей и регионов, что говорит о возрастающем интересе к социальному предпринимательству. С помощью конкурса SAP UP мы хотим помочь социальным проектам находить новые пути к развитию и поиску инвесторов. Мы верим, что возможность открытого диалога на нашей площадке, комплекс образовательных программ, который предлагает наш конкурс, способны стать локальными акселераторами и позитивно повлиять на развитие социальной среды не только в Казахстане, но и в других странах СНГ», — говорит управляющий директор SAP Казахстан Максим Ламсков.

Гран-при SAP UP в этом году достался проекту Balalaroom, который своей основной целью ставит создание благоприятной среды для живого и дружеского общения среди разных групп населения. Инструментом для реализации своей цели проект выбрал спортивные настольные игры разных стран мира и создание сети клубов, в которых можно обучиться этим играм и с пользой провести свое время. Проект активно работает и с детьми с особыми потребностями.

«Очень приятно, что наш проект получил высокую оценку жюри. Для нас это очень важно, и мы используем полученный грант на дальнейшее развитие бизнеса. Теперь у нас есть возможность приблизиться к нашей мечте — провести большие республиканские спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями, — говорит основатель проекта Михаил Тейфель. — У нас большой упор делается на инклюзивное образование, особенные и обычные дети играют у нас в клубе вместе, что очень помогает и тем и другим быстрее и свободнее адаптироваться к полноценной жизни в обществе».

Помимо главной награды, еще два проекта были отмечены специальным призом — возможностью пройти стажировку в лаборатории социальных инноваций в Европе. В число победителей вошел стартап под названием Mbionics, который занимается изготовлением отечественных бионических протезов верхних конечностей. Протез отличается от аналогов индивидуальным подходом в протезировании к каждому клиенту, недорогой ценой и возможностью синхронизации со смартфоном.

Инициатива Neupisti.net, также отмеченная жюри, является онлайн-доской объявлений, где размещается информация о грантах, стипендиях, конкурсах, конференциях и стажировках для казахстанской молодежи. Также Neupusti.net будет работать и как менторская программа в режиме онлайн — помогать пользователям портала в составлении сильной конкурсной заявки, в поиске грантов и в написании эффективных мотивационных писем.

Сумму в размере 500 000 тенге получил проект «умной» трости для слепых и слабовидящих. Трость оснащена датчиками и системой эхолокации для определения препятствий и «мертвых зон».

«Когда мы раньше говорили о бизнесе, как правило, придерживались мнения, что бизнес работает на себя, решает собственные проблемы. Последнее время мы видим, что бизнес стал более социально-ориентированным. Компании понимают, что если не будут взаимодействовать с обществом, не будут иметь правильного имиджа, не будут помогать гражданам, то и бизнес скорее всего будет неустойчивым. Компания SAP поддерживает именно социальные стартапы, и это верный путь к решению многих социальных проблем, когда проблемы можно решать, и в то же время зарабатывать через правильные бизнес-модели», — отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен».