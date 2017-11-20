Казахстанские школьники успешно выступили на WRO-2017

В Сан-Хосе прошла Всемирная олимпиада по робототехнике.

Казахстанские школьники успешно выступили на Всемирной олимпиаде по робототехнике WRO-2017 в Коста-Рике. Робот-пожарный, разработанный Ратмиром Сартбаевым и Анель Каримгали, стал одним из лучших проектов в творческой категории, передает Novacity.kz.

World Robot Olympiad — международные соревнования для школьников и молодежи в возрасте от 10 до 21 лет по робототехнике. Олимпиада проходит ежегодно с 2004 года. На данный момент это масштабная площадка для активного вовлечения школьников в решение глобальных проблем цифрового мира. В этом году почти 400 команд из пятидесяти трех стран мира встретились в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. Олимпиада представляет собой состязания роботов в четырех категориях: «Футбол роботов», «Студенческая», «Творческая» и «Основная». Ежегодно выбирается актуальная тема для творческого задания по разработке собственных уникальных роботов. В этом году это была проблема устойчивого развития.

На олимпиаде в творческой категории один лучших результатов показали Ратмир Сартбаев из Талдыкоргана и Анель Каримгали из Алматы. Разработанный ими прототип роботов для предупреждения и тушения лесных пожаров занял четвертое место среди 31 команды в старшей возрастной группе. Проект ребят представлен двумя роботами. Один из них — квадрокоптер, который летает над лесом и обнаруживает возгорание. Все данные он передает второму роботу, пожарному, который работает совершенно автономно от людей. Он отправляется на точку и тушит пожар с помощью специальных систем, фиксирующих площадь и интенсивность огня. Робот также оснащен емкостью с водой, пожарным брандспойтом и GPS-датчиками, чтобы найти поблизости водоем и самостоятельно набрать из него воду для тушения.

В других категориях казахстанцы уверенно вошли в двадцатку сильнейших команд. Тринадцатое место из более чем 80 команд в основной средневозрастной категории заняли ученики НИШ из Уральска — Данияр Серік и Арнұр Оразғұл. В топ-16 в категории «Футбол роботов» вошли Азат Ахметкали и Нургиса Пшенбаев из Костаная и Уральска.

Казахстанские школьники участвуют в World Robot Olympiad четвертый год и демонстрируют успешные результаты. С 2014 года национальным координатором World Robot Olympiad в Казахстане является АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Они отвечают за формирование национальной сборной. Для получения путевки в Коста-Рику сотни школьников со всей страны проходили городские и региональные соревнования. Ребята, которые успешно выступили на национальных соревнованиях, отправились на учебно-тренировочный сбор в НИШ, и только 15 лучших получили путевки на WRO-2017. Сборную Казахстана на олимпиаде представляли семь команд. Это ученики НИШ из Астаны, Алматы, Талдыкоргана, Уральска, Кокшетау, Костаная и Петропавловска.