В Туркменистане намерены активно развивать скоростной интернет

Сотовый оператор «Алтын Асыр» должен выйти на полное и повсеместное обеспечение жителей Туркменистана подключением к интернету по 3G, 4G, а в ближайшей перспективе и 5G сетям.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил заместителям председателя кабмина, депутатам меджлиса (парламента) и академии наук подготовить специальную программу по развитию в стране интернет-сети и электронных систем, сообщает CA-NEWS.

Согласно плану, сотовый оператор «Алтын Асыр» должен выйти на полное и повсеместное обеспечение жителей Туркменистана подключением к интернету по 3G, 4G, а в ближайшей перспективе и 5G сетям.

В настоящее время в столице скорость передачи данных составляет в среднем до 20 Гигабит в секунду, но на ближайшую перспективу запланировано создание транспортного коридора передачи информации со скоростью в пять раз выше — 100 Гбит/с; в велаятских центрах скорость передачи данных будет порядка 40 Гбит/с, в этрапских центрах данные будут передаваться со скоростью до 10 Гбит/с, а между этрапскими центрами и дайханскими объединениями — до 4 Гбит/с.

В целях использования гражданами Туркменистана в полном объеме электронных услуг будут введены ID-карты — идентификационные карты, по сути, заменяющие внутренний паспорт.

В ежемесячном рейтинге скорости подключения к интернету Speedtest Global Index, который включает 131 страну Туркменистан находится на 126 позиции.