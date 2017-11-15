Рынок электронной коммерции вырастет в 3 раза к 2020 году

Такой прогноз сделал Сакен Сарсенов, представляя членам правительства промежуточные результаты работы Казпочты по развитию e-commerce в Казахстане.

О возросшем интересе казахстанцев к онлайн-покупкам и работе компании по развитию рынка электронной коммерции в Казахстане рассказал на заседании правительства председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

«Сегодня в Казахстане имеются все инструменты, необходимые для развития электронной коммерции. Достаточно хорошо развита логистика (более 100 местных и зарубежных игроков), работает более 1700 интернет-магазинов, Казпочта сократила сроки доставки из Китая и стран Европы в 3 раза с 60 дней до 18-25 дней, в планах на следующий год — до 10 дней. Также для удобства клиентов мы планируем запустить пункты выдачи посылок, функционирующие по системе франчайзинга, услуги фулфилмента и e-commerce центры. Благодаря проведенной работе, уже сейчас по Казахстану доставляется более 30 тыс. посылок в день, а к 2020 году рынок вырастет до 300 тыс. посылок день. За 10 месяцев текущего года казахстанцы заказали в зарубежных интернет-магазинах почти 8млн посылок», — рассказал Сакен Сарсенов.

По словам главы Казпочты, помимо сокращения сроков доставки и улучшения качества услуг компания внедряет новые платежные инструменты. Заработал собственный процессинговый центр, который позволил выпустить кобрендинговую карту Kazpost/AliExpress, запущен эквайринг для интернет-магазинов Paypost, а также P2P платежи «Salemtenge», «Salemonline» и другие. В компании отмечают рост рынка электронной торговли на 31% в 2016 году и почти на 43% в 2017 году. По прогнозам почтового оператора, в 2020 году рынок e-commerce в Казахстане вырастет почти в 3 раза по сравнению с 2017 годом.

«Ежедневно в направлении России из Китая отправляется более 2 миллионов посылок, а в Европу — порядка миллиона. Это открывает хорошие перспективы для нашей страны, потому что самый короткий путь из Китая в Россию и Европу пролегает через Казахстан. Недавно вышла еще одна хорошая новость для участников рынка электронной коммерции в Казахстане — благодаря поправке в Налоговом кодексе казахстанские компании, торгующие в интернете, на пять лет освободят от уплаты налогов. Это результат большой работы», — добавил Сакен Сарсенов.