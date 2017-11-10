Яндекс.Такси приехало в Бишкек

Теперь жители и гости города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте.

9 ноября в Бишкеке начал работу сервис Яндекс.Такси. Он стал первым в Кыргызской Республике международным сервисом онлайн-заказа такси с приложением, полностью локализованным на кыргызском языке.

Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: Яндекс.Такси автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Бишкеке составляет 5–7 минут, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении.

В Бишкеке действует единый тариф: подача машины стоит 25 сомов, далее не более 10 сомов за километр и 1 сома за минуту. Например, за 60 сомов можно доехать от парка Победы им. Д. Асанова до торгово-развлекательного центра «Вефа» на улице Байтик Баатыра. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 20 сомов. Примерную стоимость поездки с учетом загруженности дорог пользователи видят заранее, когда указывают финальную точку маршрута.

«Наши технологии и алгоритмы делают такси удобным и недорогим видом транспорта. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и, следовательно, себестоимость услуги, ведь водителю не нужно ехать за клиентом через весь город. Сейчас у нас самые доступные поездки в Бишкеке», — рассказывает руководитель службы международного развития Яндекс.Такси Мушег Саакян.

Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую, а сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. В первые несколько дней работы Яндекс.Такси к пассажирам могут приехать Lexus LX570, Mercedes S-Class и G-Class.

Бесплатное приложение Яндекс.Такси доступно для iOS и Android, рассчитать стоимость поездки можно на сайте.

Сервис Яндекс.Такси работает в Кыргызстане, Казахстане, России, Беларуси, Армении, Грузии и Молдове. В общей сложности к сервису подключено более 280 000 водителей.