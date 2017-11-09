За жителя Астаны 17 раз брали справки без его ведома

При обнаружении подобных фактов граждане могут позвонить по телефону доверия.

Житель Астаны Бауыржан Сердалинов обнаружил, что без его ведома кто-то 17 раз брал справки о правах на недвижимость на портале eGov. Об этом он написал в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook, передает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Государственной корпорации «Правительство для граждан» Татьяна Фоминова прокомментировала этот факт. По ее словам, каждый из подобных случаев необходимо разбирать отдельно, потому что согласно стандарту, запросы на данные могут поступать от государственных органов. Также она добавила, что при обнаружении подобных фактов граждане могут позвонить по телефону доверия +7 (7172) 64-79-11, в единый контактный центр 1414, а также оставить заявку с номером запроса из личного кабинета и ИИН на проверку данных на электронный адрес info@gov4c.kz.

Казахстанцы могут привязать к личному кабинету на портале электронного правительства адрес электронной почты и номер мобильного телефона, чтобы получать уведомления о запросах на выдачу информационных справок и прочих госулуг.

«В рамках действующего законодательства и согласно стандартам оказания государственных услуг госкорпорация „Правительство для граждан“ может предоставлять сведения о гражданах через официальные запросы и нотариальные доверенности. Например, кроме выдачи справок через госкорпорацию запросы из системы e-notariat также отображаются в личном кабинете на портале электронного правительства», — сообщила она.

Напомним, недавно жительница Алматы обвинила Центр обслуживания населения в разглашении ее личных данных. В «Правительстве для граждан» подтвердили факт незаконной выдачи персональной информации. Работника, выдавшего справки без доверенности, уволили, а начальника ЦОНа Алмалинского района освободили от должности.