E-commerce в Казахстане освободят от налога на прибыль

В Сенате Парламента Республики Казахстан состоялась презентация проекта нового Налогового кодекса.

По словам первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, который и представил документ сенаторам, идеология нового Налогового кодекса направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Это будет проявляться в том, что в случае налоговых споров все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика. Предусмотрено стимулирование различных секторов экономики и упрощение администрирования. Ряд поправок направлен на повышение осведомленности бизнеса в отношении изменений, вносимых в налоговое законодательство, сообщает пресс-служба Сената. Предпринимателям будет предоставлено больше времени для изучения законодательных новелл. Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предусмотрено освобождение от налогообложения услуг, полученных в виде нефинансовой поддержки в рамках государственных и отраслевых программ.

Одна из важнейших новелл касается электронной коммерции. Новый Налоговый кодекс Республики Казахстан предусматривает освобождение электронной торговли от корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Таким образом, Казахстан станет одной из немногих стран в мире, где электронная коммерция находится в привилегированном положении. И это же делает ее еще более интересной для инвестиций, а также обещает поддержать двузначные темпы роста сегмента в среднесрочной перспективе. С другой стороны, очевидно, что конкуренция на рынке существенно обострится.

Новелла выглядит интересной еще и с той позиции, что в развитом мире заметен тренд на усиление администрирования субъектов электронной коммерции. Ряд стран уже смогли найти золотую середину с точки зрения налогообложения игроков внутреннего рынка, и сконцентрированы на регуляции трансграничной торговли по электронным каналам. Как один из способов — снижение порога беспошлинной торговли. В ЕАЭС эту модель обсуждают уже не один год, и введение подобных норм связывают с новым Таможенным кодексом, который передает полномочия по определению таких норм на наднациональный уровень. Формально это может дать еще больше преимуществ локальным игрокам, но, учитывая высокую импортозависимость казахстанского сегмента электронной коммерции и весомую долю «серого» рынка, напротив, может означать рост цен. Не исключено, что предлагаемые нововведения в новый Налоговый кодекс нивелируют эту тенденцию.

Кодекс планируется принять в 2018 году.