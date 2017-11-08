Роботизацию и автоматизацию учли в новом классификаторе профессий

В целом казахстанский классификатор профессий технического и профессионального образования пополнился 28 новыми специальностями.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства РК вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как изменился классификатор профессий технического и профессионального образования (ТиПО) в свете экономических преобразований в стране, передает Primeminister.

В 2017 году с учетом предложений работодателей в классификатор были включены 28 новых специальностей и 130 квалификаций. Среди них — неспецифические специальности, связанные с третьей промышленной революцией, роботизацией и автоматизацией. Например, появилась такая профессия как промышленный электронщик.

«Мы не просто создавали новую специальность, но и прописывали для нее соответствующие программу, план, разрабатывали учебники и учебные пособия, обучили порядка пяти тысяч педагогов. Я могу с уверенность сказать, что всю эту работу мы провели на 100%», — отметил вице-министр.

Напомним — на недавней конференции PROFIT Education Day 2017, посвященной ИТ в образовании, представители профессионального сообщества особо отмечали необходимость пересмотра предметов и учебных программ ВУЗов в соответствии с новыми цифровыми реалиями.