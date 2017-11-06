Трансформация маркетинга: новые возможности для устойчивого роста

На мастер-классе X-Marketing выступит Питер Фиск, один из самых востребованных мировых практиков в сфере инновационного бренд-маркетинга и стратегий роста бизнеса.

Изменения глобальной среды оказывают влияние на все рынки. Малый, средний и крупный бизнес сталкиваются с новыми вызовами. Задача руководителей — справиться с внешними угрозами, своевременно изменив текущую стратегию развития бизнеса, маркетинга и продаж с учетом передовых подходов.

Сами клиенты относятся к выбору поставщиков все более тщательно — время легких денег осталось в прошлом, маркетинг сегодня — это война впечатлений. Как выиграть войну за клиента? И что необходимо предпринять компаниям, чтобы оставаться на гребне волны, достигать успеха и не сдавать достигнутых позиций?

Эти темы раскроет на 24 ноября на мастер-классе X-Marketing Питер Фиск, один из самых востребованных мировых практиков в сфере инновационного бренд-маркетинга и стратегий роста бизнеса. Интенсивность его выступлений и актуальность тем говорит сама за себя: только в 2017 году было проведено более 50 стратегических сессий для лидеров в городах Европы, США, Южной Африки и Азии, включая команды Canon, Coca-Cola, IE Business School, MTI и др.

Программа X-Marketing построена на десятилетиях практической работы. Это интесив, контент, энергетика и драйв. Участники получат инсайты, инструменты, кейсы по созданию конкурентоспособных предложений на рынке, где клиент уже не король, а требовательный диктатор. Все, что нужно будет от вас и от вашей команды — это взять и сделать.

«Эффективные инструменты и успешные кейсы — это хорошие цифры, ведь маркетинг должен давать конкретный результат. Именно такие инструменты мы будем разбирать в рамках программы X-Marketing. Мы будем говорить о том, что на первый план выходят вопросы создания и управления целостным клиентским опытом, а также повышение конкурентоспособности. Все это требует развития новых компетенций, а значит, выиграют те, кто инвестирует в развитие своих команд», — говорит Питер Фиск.

Питер Фиск — один из самых влиятельных мировых бизнес-мыслителей нового поколения, мировой эксперт-практик в сфере бренд-маркетинга, инновационного менеджмента и эффективности ведения бизнеса в условиях быстрых изменений. Основатель международной консалтинговой организации GeniusWorks. За более чем два десятка лет его методология помогла тысячам компаний преодолеть кризисные времена и выиграть там, где другие потеряли. Стратегический консультант Skanska, Arcelik, HSBC, Apple, VISA, Virgin, Vodafone, Microsoft, Philips, Deloitte, Lufthansa и др. Входит в престижный рейтинг Guru Thinkers Radar 50 — единственный рейтинг, учитывающий практический вклад бизнес-мыслителей в развитие менеджмента. 25 лет практики, более 500 кейсов в 30 странах. Ключевые компетенции в отраслях: ритейл, финансы и страхование, производство, фармацевтика, технологии, медиа, профессиональные услуги, HoReCa.

Эксперты такого уровня приезжают в Казахстан не часто. День интенсива с Питером Фиском будет чрезвычайно полезен топ-менеджерам и руководителям компаний, работающим в непростых экономических условиях современного мира.

24 ноября, The Ritz Carlton Almaty, X-Marketing. Зарегистрироваться и получить детальную информацию вы можете на сайте, по телефонам +7 (707) 713-66-35, (727) 349-51-90 или по электронной почте.