Astana Innovations Challenge: от транспорта до блокчейна

Для победителей и финалистов конкурса будет организовано бизнес-обучение для дальнейшего развития проектов.

5 ноября состоялось официальное закрытие Astana Innovations Challenge, проекта, запущенного летом текущего года акиматом Астаны, АО «Астана Innovations» и Бизнес-инкубатором MOST. За полгода было проведено 6 стартап-конкурсов, 150 команд приняли участие в проекте, 18 команд получили призовые места. На сегодня уже 6 проектов запустили и/или находятся на стадии запуска пилотной версии.

3-5 ноября прошел шестой стартап-конкурс Startup Weekend Astana на тему «Блокчейн и умные контракты. Использование блокчейн-технологий в здравоохранении и образовании». Больше 200 человек разрабатывали блокчейн-решения к поставленным задачам. Лучшие три проекта разделили между собой призовой фонд в 1 000 000 тенге. Для победителей и финалистов конкурса будет организовано бизнес-обучение для дальнейшего развития проектов.

1 место — проект Effmed control решает задачи электронной медицины на основе блокчейн. Проект предлагает трехзвенную систему хранения данных пациентов, эффективной диагностики и предотвращение болезни до ее наступления.

2 место — Умные контракты DocChain, позволяющие экономить время при обмене документами.

3 место — iChain. Идея проекта — создать смарт-контракты для UNICEF, оптимизирующие работу и упрощающие процедуры документооборота. Использование блокчейн-технологий позволяет автоматизировать и обеспечить прозрачность и безопасность производимых транзакций.

В течение последних шести месяцев отечественные стартапы разрабатывали инновационные решения к различным социальным задачам: от транспорта и экологии до блокчейна и умных контрактов. Принимали участие не только жители Астаны, но и всей страны: Алматы, Актобе, Караганда, Костанай, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Рудный.

«В проекте Astana Innovations Challenge приняло участие более 1,5 тысяч человек. 150 команд приняли участие, 60 команд презентовали свои проекты жюри. На каждое мероприятие мы получали 70% новых участников. Я считаю, это хороший показатель: первое, это высокая заинтересованность и активность граждан всей страны, ведь участвовали не только жители Астаны, но и других городов. Второе, 30% участников продолжают работать над своими проектами, и позже создают бизнесы», — заявил Павел Коктышев, сооснователь и директор Бизнес-инкубатора MOST.

За полгода менторскую поддержку стартапам в рамках Astana Innovations Challenge оказали больше 70 экспертов и действующих предпринимателей. 38 отечественных и международных компаний стали партнерами проекта. Проект, изначально ориентированный на Астану, в итоге затронул 8 городов страны и 8 стран мира, охватив Италию, Испанию, Турцию, Россию, Беларусь, Украину, Монголию и США.

15 университетов также стали частью проекта — Назарбаев Университет, КазАТУ, КазГУЮ, Туран-Астана, ЕНУ, ВКГТУ, ИНЕУ, КИНЭУ, ПГПИ, РИИ и т.д. С некоторыми вузами Бизнес-инкубатор MOST работает в рамках другого проекта по развитию регионального студенческого предпринимательства, инициированной компанией ERG.

«Мы планируем помочь региональным вузам в проведении Startup Weekend и развивать стартап-экосистему в их городах. На сегодня уже 6 проектов, участвовавших на проектах, получили реальные результаты. Проекты уже запустили „пилот“, нашли своих будущих партнеров, подписали договора. Организовывая такие площадки как Astana Innovations Challenge, мы видим, что спрос есть, есть идеи, хорошие ребята и команды. Это мотивирует нас работать дальше и лучше», — отметил Павел Коктышев.

«Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) понимает, что быстро развивающиеся прорывные технологии будут влиять на жизни детей во всем мире, особенно на жизни наиболее уязвимых детей и их семей. Мы стремимся понять, как такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и, конечно же, блокчейн, будут формировать жизни детей в ближайшем будущем, и поэтому ЮНИСЕФ инвестирует в ранние стадии, передовые технологии, чтобы узнать больше о них и использовать их потенциал в пользу человечеству. Это мероприятие стало первым хакатоном, который ЮНИСЕФ провел по всему миру по технологии блокчейн, и мы рады, что он состоялся именно здесь, в Астане. Усилия Астаны по созданию сильной экосистемы для технологических стартапов и развитию культуры инноваций заслуживают похвалы. В частности, мы признаем стремление города и страны стать лидером по технологиям блокчейн. Поэтому для ЮНИСЕФ имело смысл начать работать со стартапами в Астане и других городах Казахстана в поиске решений ключевых проблем, стоящих перед детьми», — говорит Фиакра Макаси, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Казахстане.

Стартап-марафон Astana Innovations Challenge зарекомендовал себя, как серия самых масштабных городских мероприятий по поиску перспективных инновационных решений, развитию компетенций начинающих предпринимателей и популяризации идеи инновационного предпринимательства в Казахстане. Стартап-марафон продолжится другими проектами в партнерстве Бизнес-инкубатора MOST с МФЦА. До конца года пройдут еще два проекта для развития стартап-культуры и финансовых технологий в стране.