Апостроф в адресной строке убьет все?

Апострофы не разрешено применять при создании доменных имен.

Глава интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров рассказал, почему апостроф не подходит для написания интернет-адресов, а также игнорируется поисковыми системами. При этом, по его мнению, ситуация может оказаться безвыходной, передает Sputnik.

В отличие от диакритических знаков (например, тильды или «птички», как в букве «й»), которые используются в вариантах латиницы ряда тюркоязычных стран, апострофы не разрешено применять при создании доменных имен. Проблема для спикера очевидна, а вот решение — не совсем.

«Апостроф — это отдельный символ, который можно использовать в паролях и прочих вещах, но в интернете, в адресной сроке, он убьет все, потому что если вы попытаетесь создать какой-то адрес, он не возьмет его... Если вы сталкивались с поиском слов с апострофами, Google по умолчанию его опускает», — рассказал Шавкат Сабиров.