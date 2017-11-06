«Онай» просит запретить SMS-оплату в автобусах Алматы

Транспортный холдинг считает, что деятельность SMSBus по сбору денег за проезд с помощью SMS-сообщений является незаконной.

Оператор «Онай» направил письмо в компанию SMSBus с просьбой прекратить сбор оплаты проезда в общественном транспорте через SMS. В своем письме Транспортный холдинг Алматы сообщает, что деятельность SMSBus по сбору денег за проезд с помощью SMS-сообщений является незаконной, ссылаясь на постановление акима о введении дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте. Там сказано, что при безналичной оплате посредством электронной проездной карты проезд стоит 80 тенге, однако упоминания SMS-платежей в документе нет, передает Tengrinews.kz.

Директор ТОО «SMSBus» Алексей Беседин сообщил, что ранее получил разъяснение от заместителя акима о том, что постановление не исключает возможность оплаты проезда посредством SMS. Чиновники обещают, что в скором времени внесут изменения в документ.

«Наша деятельность не противоречит законодательству, мы предложим им за дальнейшими разъяснениями обращаться в акимат», — пояснил Беседин.

В то же время в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы сообщили, что прием оплаты проезда посредством SMS законен: «Мы вносим изменения в постановление акима и добавим оплату посредством мобильной связи».

А. Беседин добавил, что количество автопарков, которые принимают оплату проезда с помощью SMS, банковской карты и Kaspi-кошелька, увеличено: это Green bus Company, «АвтоТрансГаз», «Алматыэлектротранс», «Мадина», «Самат Транс» и «Автобаза Достар».

Напомним — услуга оплаты проезда через SMS запущена год назад.