Кризис изрядно потрепал ИТ-компании

Рэнкинг крупнейших игроков рынка по версии Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан»).

АО «Логиком» ожидаемо и без интриг расположился на верхней позиции в рэнкинге (1 — здесь и далее в скобках указано место компании в рэнкинге по итогам 2015-го). Выручка компании в 2016 году составила 34,45 млрд тенге, это на 22% меньше, чем в 2015 году. В компании существенно оптимизировались с точки зрения персонала — до 90 сотрудников (в 2015 году — 201). Большая часть доходов компании сгенерирована по позиции «поставка оборудования» — почти 60%, дистрибуция — около 22%, а производство оборудования — 12%.

На втором месте с огромным отрывом расположилась компания АРТВЕЛЛ из Караганды (занимала 5-е место по итогам 2015-го). Оборот компании в ушедшем году составил 575 млн тенге при среднем количестве специалистов 800 (надеемся, что это не ошибка). 83% доходов компании сформировано по статье «разработка ПО», а 17% — по позиции «услуги в области ИТ». У компании зафиксирована нейтральная динамика с доходами.

На третьем месте — компания КСИ «Фактор» из Астаны (9), оборот которой составил 404,3 млн тенге. В компании работает 21 сотрудник, а год к году компании удалось увеличить обороты на 92%, причем 85% из них получены по позиции «поставка оборудования и ПО». Четвертая позиция — у филиала ООО «Парма-Телеком» в Актау (6). Компания закончила год к году с минусом, потеряв 21% — до 340 млн тенге. 100% доходов компании сформировано по позиции «услуги в области ИТ». Компания «Documentolog» замыкает пятерку с оборотом 280 млн тенге и с ростом 23% (7). 76,3% доходов компания формирует по статье «разработка ПО». В компании работают 20 человек, и это единственная компания в рэнкинге, которая нарастила штат. В целом, из 5 компаний, представленных в рэнкинге, 3 закончили 2016-й с нейтральной либо отрицательной динамикой. Лидеры сгенерировали 36,05 млрд тенге доходов по итогам 2016-го, а доля «Логикома» в этом объеме шокирующая — 95,6%.

Этот релиз рэнкинга интересен еще и тем, что впервые в Рейтинговом агентстве RAEX выделили игроков еще по двум подрэнкингам — «Компании-лидеры в предоставлении услуг в области информационных технологий» и «Компании-лидеры в разработке программного обеспечения». В первом лидирует филиал ООО «Парма-Телеком» (340 млн тенге), на второй позиции — «Логиком» (287 млн тенге), на третьем — АРТВЕЛЛ (100 млн тенге), четвертое место у компании «Documentolog» (66 млн тенге), а замыкает пятерку — КСИ «Фактор» с 33 млн тенге. Во втором лидирует АРТВЕЛЛ с 475 млн тенге, на втором месте расположилась компания «Documentolog» (214 млн тенге), на третьем с большим отрывом — КСИ «Фактор» — 29 млн тенге. Замыкает четверку — «Логиком» с 2,6 млн тенге.

Напомним, что по итогам 2015-го выручка лидера рэнкинга — АО «Логиком» — составила примерно 44,3 млрд тенге. Это, кстати, на 6,7% больше, чем в 2014 году. А вот на втором месте обосновалась компания EPAM (в 2014 году компания была на третьем месте). Выручка компании составила примерно 1,07 млрд тенге. На третьем — Arta Software с 736 млн тенге (+1 позицию к 2014 году). «НАТ Казахстан» — на 4-м месте рэнкинга с 591 млн тенге, на пятом — «АРТВЕЛЛ» с выручкой 575 млн тенге (+2 позиции к 2014 году). Шестое место — за компанией «Парма-Телеком». Выручка компании составила 429 млн тенге. На седьмой позиции в рэнкинге — Newinttech с 317 млн. тенге. На восьмой — «Центр устойчивого развития столицы» — 313 млн тенге. Замыкает рэнкинг — КСИ «Фактор» с 210 млн тенге. Вместе все участники рэнкинга «Эксперт РА Казахстан» генерируют 48,6 млрд тенге. Из них 91% — это доля АО «Логиком». Как можно заметить, многие игроки намеренно, либо по какой-то другой причине покинули рэнкинг-2016.

Старший аналитик IDC в Центральной Азии Даурен Курмангалиев, комментируя рэнкинг-2016, отмечает, что основной тенденцией рынка в минувшем году можно считать восстановление отрасли и снижение темпов падения за счет более стабильной экономической ситуации и положительных ожиданий на будущий год. Это, в свою очередь, привело к открытию проектов, которые были заморожены в 2015 году в связи с высокой волатильностью национальной валюты и массовым сокращением бюджетов у крупных потребителей ИТ.

По его словам, в ушедшем году наблюдалось восстановление рынка серверов, ПК и незначительные темпы падения по таким продуктам, как мобильные телефоны, печатная периферия. «В последних двух кварталах прошлого года возобновились крупные закупки по серверам и ПК, в том числе по проектам, отложенным в 2015 году государственными и крупными корпоративными секторами. В потребительском сегменте наметилось восстановление спроса после резкого его сокращения на фоне девальвации», — говорит он.

В RAEX резюмируют, что в целом участники рынка отмечают некоторое оживление после довольно тяжелого 2015 года. Но на ситуацию однозначно влияет усиливающийся тренд перехода на облачные сервисы, который становится одним из определяющих для будущего облика ИТ-отрасли. Еще один важный момент, на который обращают внимание участники рынка — активная позиция государства в отношении развития отрасли. Что касается 2017-го, то первые макроэкономические данные вселяют оптимизм для участников рынка.

И, конечно, нужно отметить, что данный рэнкинг носит довольно субъективный характер, поскольку в нем приняла участие лишь малая часть ИТ-компаний.