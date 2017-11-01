Услуги местной телефонной связи в Казахстане сократились за год на 7%

Телефонные сервисы теряют популярность практически во всех регионах.

По итогам трех кварталов объем услуг местной телефонной связи составил всего 30,9 млрд тг — это на 6,6% меньше, чем годом ранее. Постепенно отходят от услуг местной телефонии главные регионы-потребители этого сегмента — Алматы (-6,3% за год), ВКО (-8,6% за год) и Карагандинская область (-8,1% за год). В целом, телефонные сервисы теряют популярность практически во всех регионах. Незначительный прирост (всего +0,4%) отмечен лишь в Атырауской области, передает «Курсив».

Не спешат казахстанцы использовать телефонную связь и для междугородних и международных переговоров — объем услуг в секторе сократился на 13,1% за год. В минусе также почти все регионы, кроме Жамбылской (+7,5% за год), Алматинской (+2,5%) и Актюбинской (также +2,5%) областей.

Число фиксированных телефонных линий сократилось за год еще на 5%, до 3,7 млн ед, из них 3 млн линий — у населения. Снижение количества фиксированных телефонных линий, как и объема услуг телефонии, наблюдается третий год — с 2014, и показатели 2017 года подтверждают тренд на уход от этого вида связи.

Так, по итогам сентября 2017, доля местной телефонии от общего объема услуг связи сократилась год к году с 6,6 до 6%, междугородней и международной — с 5,1 до 4,3%. Для сравнения, по итогам тех же 9 месяцев текущего года доля интернета достигла уже 32,7% от услуг связи, против 30,3% в аналогичном периоде прошлого года.