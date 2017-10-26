В ВКО внедрят проект «Умный город»

В Усть-Каменогорске и Семее будут контролировать инженерные коммуникации, системы уличного освещения и управления дорожным движением.

Глава региона Даниал Ахметов на совещании по реализации концессионных проектов рассказал о том, что в ВКО планируется ВКО внедрить проект «Умный город» (Smart City) по примеру столицы. Повысить уровень безопасности и качество жизни жителей области планируется за счет внедрения интеллектуальных технологий, которые уже есть в Астане, сообщает акимат ВКО.

Внедрять проект «Умный город» в Усть-Каменогорске и Семее власти планируют уже в начале 2018 года. Даниал Ахметов поручил исполнительным органам предусмотреть изменения в управлении инфраструктурой города в течение месяца: «Детально проработайте проект „Умный город“, который в совокупности должен включать в себя систему уличного освещения, управления дорожным движением и чрезвычайными ситуациями, а также установку камер видеонаблюдения во дворах жилых домов и местах массового скопления людей. Дополнительный контроль должен быть и за инженерными коммуникациями».

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на том, что в областном центре и Семее необходимо создать специальные центры управления и включить их в бюджетное планирование области.