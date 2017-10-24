Нурлан Жагипаров избран председателем Наблюдательного совета ПКБ

Он намерен поддерживать Первое кредитное бюро в развитии технологий и инноваций.

20 октября на собрании Наблюдательного совета Первого кредитного бюро был утвержден новый руководящий состав. По итогам голосования председателем Наблюдательного совета избран Нурлан Жагипаров, занимающий должность управляющего директора АО «Казкоммерцбанк».

В тот же день на общем собрании участников ПКБ согласовано продление полномочий Руслана Омарова на должности генерального директора. Участники ПКБ в лице крупнейших БВУ Казахстана — АО «Народный банк Казахстана, АО «Казкоммерцбанк», АО «Fortebank», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Цеснабанк», АО «АТФ Банк», АО «Астана-Финанс», Creditinfo Group единогласно выступили за продление полномочий Руслана Омарова.

«C 2012 года после изменения корпоративной стратегии ПКБ мы отслеживаем работу компании и менеджмента. Наблюдательный совет в моем лице, а также финансовый рынок высоко оценивают деятельность ПКБ, и в целом результаты говорят за себя. За пять лет goodwill ПКБ достиг 12 млрд тенге, что более чем в 20 раз превышает стоимость компании пять лет назад. В своем развитии ПКБ делает ставку на технологии, инновации и работу с данными. Мы готовы их поддерживать в этой деятельности», — заявил Нурлан Жагипаров.

Первое кредитное бюро было организовано 13 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. Поставщиками информации в бюро является около 200 кредитных организаций. По данным Национального банка РК кредитными отчетами ПКБ пользуется 98,4% кредитного рынка. ПКБ в Казахстане является лидером в области разработки сервисов предиктивной аналитики на базе самой актуальной статистики кредитования. В базе данных ПКБ насчитывается около 31 миллиона контрактов.