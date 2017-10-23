Приравнены ли GPS-часы к шпионской технике?

Детские GPS-часы с функцией прослушки могут оказаться вне закона, следует из ответа министра внутренних дел Казахстана на одно из обращений.

Главе МВД в его блоге на сайте электронного правительства задали вопрос, насколько законны используемые сейчас детские GPS-часы, которые родители используют, чтобы быть в курсе того, где находятся дети и что с ними происходит, передает Sputnik.

«Не нарушаются ли данной функцией права учителей, воспитателей, детских садиков, а также других людей, находящихся рядом... Согласно пунктам 1, 2 статьи 18 Конституции каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.... Законодательство устанавливает право на прослушивание и запись переговоров и разговоров без уведомления сторон только для органов дознания, следствия, прокуратуры. И разрешены ли данные устройства на территории РК?», — задает вопрос пользовательница.

В ответе главы МВД прямо не указывается, относятся ли эти часы к средствам, которые гражданскому населению разрешается использовать, но отмечается, что технически сложные товары бытового назначения (часы, ручки, брелоки и другие изделия, имеющие функции аудио-видеозаписи) могут быть отнесены к специальным техническим средствам, используемым правоохранителями для раскрытия совершенных преступлений.

При этом перечень технических средств двойного (специального) назначения определяется Комитетом национальной безопасности. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, на территории Республики Казахстан преследуется по закону и влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет (статья 399 Уголовного кодекса).