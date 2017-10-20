Kcell: итоги III квартала 2017

Оператор показал положительную динамику сразу по нескольким показателям.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за III квартал 2017 года. Ключевым фактором за этот период стал рост выручки и рентабельности оператора. Как отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл», это произошло впервые с 2014 года.

«Эти показатели были обусловлены увеличением числа абонентов и дальнейшим ростом в сегменте B2B на фоне продолжающегося роста экономики Казахстана и стабилизации на внутреннем рынке телекоммуникаций. Рост в корпоративном сегменте составил 15% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет большого спроса на бизнес-решения», — отметил Арти Отс.

В третьем квартале 2017 чистый объем продаж вырос на 1,6% и составил 37,53 млрд тенге. Доход от услуг оставался стабильным и составил 35,02 млрд тенге. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, выросла на 10,7%, составив 8,91 млрд тенге (8,05). Выручка от мобильных финансовых сервисов (MFS) показала экспоненциальный рост с 45 тысячами пользователей по состоянию на конец третьего квартала.

Чистая выручка, 2017 г

I квартал — 35,517 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2016 г — на 0,1%)

II квартал — 36,027 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2016 г — на 1,1%)

III квартал — 37,531 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2016 г — на 1,6%)

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 2,5%, рентабельность по EBITDA увеличилась до 38,9%.

EBITDA, 2017 г

I квартал — 13,13 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2016 г — на 12,1%)

II квартал — 13,48 млрд тенге (снижение на 6%)

III квартал — 14,6 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2016 г — на 2,5%)

Абонентская база оператора продолжает расти — в третьем квартале она составила 10 млн абонентов (рост на 1% относительно аналогичного периода прошлого года).

Абоненты, 2017 г

I квартал — 9,979 млн

II квартал — 9,992 млн

III квартал — 10,001 млн

В то же время, заметна продолжающаяся тенденция по снижению дохода от голосовых услуг: в третьем квартале у Кселл доход от услуг голосовой связи снизился на 5,3% и составил 20,6 млрд тенге. Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц), снизился на 2,6%.

MOU, 2017 г

I квартал — 220 мин

II квартал — 231 мин

III квартал — 229 мин

ARPU (средняя выручка на одного пользователя) тоже сократился, хотя и незначительно — на 0,8%.

ARPU, 2017 г

I квартал — 1114 тенге

II квартал — 1131 тенге

III квартал — 1182 тенге

Доход от услуг передачи данных вырос на 11,5% и составил 11,98 млрд тенге. Трафик данных вырос на 64,9%, составив 50 512 804 ГБ. Рост трафика данных был частично нивелирован пакетными предложениями с более низкими тарифами за Мб, что привело к снижению среднего дохода на один Мб (ARMB).

ARMB, 2017 г

I квартал — 0,3 тенге

II квартал — 0,2 тенге

III квартал — 0,2 тенге

Стоит отметить, что оператор объявил о завершении плана развертывания 4G на 2017 год с охватом населения 45%. На долю LTE-трафика приходится 38% от общего трафика данных. Охват абонентов мобильным интернетом в сети Кселл выглядит следующим образом:

— 2G — 96%

— 3G — 73%

— 4G — 45%

Одним из драйверов роста трафика являются OTT-сервисы. В третьем квартале число их пользователей составило порядка 505 тысяч, что на 45% выше, чем в предыдущем квартале 2017 года. Проникновение смартфонов в сети Кселл составило 55,6%.

Капитальные затраты (CAPEX) снизились до 3,7 млрд тенге. CAPEX к продажам снизилось до 9,9%.

CAPEX, 2017 г

I квартал — 5,928 млд тенге

II квартал — 3,964 млд тенге

III квартал — 3,707 млд тенге

«Продолжающаяся реализация программы цифровых преобразований позволила нам добиться организационной эффективности. Благодаря „цифровизации“ взаимодействия с клиентами, мы смогли увеличить продажи и сохранить клиентскую базу. Мы продолжаем анализировать все возможные альтернативы по оптимизации затрат с целью контроля над будущими расходами, обеспечивая при этом высокую рентабельность и преимущества для своих клиентов и акционеров», — заключил глава Кселл.