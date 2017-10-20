Хорошие перспективы для SAS

На SAS Business Forum 2017 показали новые продукты и решения.

Этот форум отличался от предыдущих тем, что помимо решений в области аналитики, а здесь у SAS традиционно сильные позиции, компания дебютировала с антифрод-продуктами. По словам Андрея Суставова, генерального директора SAS Institute в Казахстане, у компании есть решения, предотвращающие внешний, внутренний фрод, есть решения направленные против фрода в кредитном процессе, есть, наконец, решения против транзакционного фрода. «Банки неохотно признаются в том, что у них есть случаи фрода. Но я могу сказать уверенно, что у большинства из них такие инциденты были. И хотя потери у банков копеечные, потенциальные репутационные риски — огромные», — говорит он.

Еще не Big Data

Что касается аналитики, то основной спрос в Казахстане сконцентрирован в четырех сегментах: банки, телеком-операторы, горно-добывающий сектор и госсектор. «Традиционно — это компании и организации, у которых имеются большие массивы данных. Это еще не Big Data, но близко к этому. Прежде всего, это банки, которые собирают информацию о нас: предпочтения, способы оплаты, сколько мы зарабатываем и так далее», — раскрывает детали Андрей Суставов. Кроме того, это упомянутые телеком-операторы, которые владеют информацией о том, куда мы звоним, сколько, как мы перемещаемся по городу, по стране. «Интересны наши решения и для госсектора, который тоже обладает информацией о нас — гражданах. И еще один сегмент, где растет интерес к обработке больших массивов машинных данных — это горно-добывающий комплекс. Генерируется их много и, анализируя их, можно спрогнозировать какое оборудование и когда может выйти из строя, быть готовым к этому. В целом, у SAS есть решения для здравоохранения, для медиа и так далее», — поясняет генеральный директор SAS Institute в Казахстане. Кстати, тут же на форуме был анонсировал большой проект SAS в Казахстане, детали которого по понятным причинам не открыли. Андрей Суставов лишь сообщил Profit.kz о том, что это проект в госсекторе и информацию о нем опубликуют не ранее декабря текущего года.

Анализируй это, анализируй то

Один из наиболее интересных анонсов на форуме прозвучал из уст Николая Клемашева, консультанта направления гарантирования доходов и аналитических решений SAS Россия/СНГ. Речь идет об инструменте углубленной аналитики SAS Visual Data Mining and Machine Learning, который, в свою очередь, построен на новой платформе SAS Viya. По словам Николая Клемашева, решение поддерживает полный жизненный цикл аналитики от подготовки данных до подготовки построенных моделей к внедрению в бизнес-процессы. Интересная особенность продукта — наличие алгоритма для выявления аномалий и обработки изображений — это некий элемент для антифрод-решений. У SAS Visual Data Mining and Machine Learning уже есть большой портфель внедрений за рубежом. В частности, как утверждает консультант направления гарантирования доходов и аналитических решений SAS Россия/СНГ, внедрение решения позволило построить нейронную сеть, которая привела к росту точности оценки кредитных заявок до 15%.

Еще один продукт был представлен на SAS Business Forum 2017 — SAS Customer Intelligence 360, позволяющий получить всеобъемлющее представление о каждом клиенте, который зашел на сайт компании, интернет-магазина, на лендинг и т.п. По словам Максима Цуканова, бизнес-консультанта по клиентской аналитике SAS Россия/СНГ, этот инструмент не просто помогает увидеть как пользователи попадают на сайт, сколько посетителей начали, но не завершили процесс покупки, но также анализирует многошаговые процессы, юзабилити форм, введенную информацию и другие аспекты взаимодействия клиента с сайтом. Решение способно объединять собранные данные с информацией из других источников (например, из CRM или транзакционной системы), а в итоге позволяет создать расширенный клиентский профиль, охватывающий все стороны опыта взаимодействия с брендом или компанией. «Все это в конечном итоге позволяет оценить эффективность онлайн-кампании и найти пути ее повышения», — резюмирует он.

Все хорошо у SAS в Казахстане

По словам Андрея Суставова, в Казахстане у аналитики большой потенциал. «И вследствие цифровой трансформации на общегосударственном уровне, и в силу готовности рынка принимать новые технологии и решения, которые делают работу более эффективной, и в силу существования большого пула задач для аналитики», — поясняет он.

В SAS, по его словам, помогают компаниям как заработать, так и сэкономить. «Компании хотят понять, каким способом это сделать, понять рынок, понять, куда он движется. Есть большой спрос и на клиентскую аналитику. Еще одно направление — риски, управление мошенничеством — здесь наши позиции очень сильные», — резюмирует он.