Евразийская промышленность ориентируется на цифру

Единая информационная система промышленности свяжет производственные и научные организации с потребителями промышленного оборудования.

Отраслевые цифровые консорциумы позволят осуществить цифровую трансформацию экономик Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев в рамках Московского международного инновационного форума «Открытые инновации — 2017», прошедшего в «Сколково».

По словам директора департамента, сегодня государства ЕАЭС все чаще запускают общие проекты в «цифре» — отраслевые консорциумы во многих отраслях промышленности, начиная с металлургической и заканчивая сотрудничеством в космических проектах. Цифровой консорциум — это создание единой площадки, общей информационной среды промышленных предприятий, научных институтов, государственных или бизнес-структур, которая позволит наиболее эффективно реализовать всю цепочку изготовления продукции: от идеи и производства товара до его реализации.

Сегодня в странах Союза сформировался запрос на создание единой информационной системы промышленности, которая свяжет производственные, научные организации и потребителей промышленного оборудования.

«В этом году запущены Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации, Евразийская сеть трансфера технологий. Сейчас мы приступаем к разработке ряда подсистем — в сфере анализа промышленности, анализа и мониторинга субсидий, информационной поддержки евразийских проектов. Они станут частью информационной системы промышленности ЕАЭС», — сказал Николай Кушнарев.

Напомним, решение Высшего Евразийского экономического совета «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года» одобрено главами государств 11 октября 2017 года. Цифровая повестка в промышленности в рамках ЕАЭС как приоритетное направление предусмотрена Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В документе прописаны положения о создании условий для цифровой трансформации промышленности в государствах-членах и формирования единого цифрового пространства промышленности.

Николай Кушнарев также отметил, что в государствах Союза уже приняты или находятся в завершающей стадии программы цифровой экономики и ведется разработка национальных подпрограмм по цифровизации промышленности: «В ходе подготовке этих стратегий странам объединения необходимо совместно выстраивать общие направления и подходы. Нельзя допустить того, что при разработке программ мы можем получить разные стандарты и несоответствующие технологии в наших государствах».

Разработчикам национальных подпрограмм по цифровизации промышленности предложено учитывать общие рынки ЕАЭС при выработке инициатив и проектов цифровой трансформации промышленности.

«11 октября 2017 года Высший Евразийский экономический совет утвердил Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, где определены направления и механизмы сотрудничества государств Союза в цифровой сфере. Таким образом, перед нами уже поставлены необходимые задачи для цифровизации промышленности наших стран», — резюмировал представитель ЕЭК.