В Казахстане растет популярность онлайн-переводов

С января по сентябрь 2017 года число переводов выросло почти на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Жители Казахстана стали чаще переводить деньги другим людям через интернет — как с компьютеров, так и с мобильных устройств. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как люди отправляют переводы из электронных кошельков, с банковских карт, через системы «Юнистрим» и Western Union. Выяснилось, что с января по сентябрь 2017 года число переводов выросло почти на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

За первые девять месяцев этого года на одного пользователя пришлось в среднем 6 онлайн-переводов, годом ранее — 4. Интересно, что мужчин, которые переводят деньги через интернет, в Казахстане гораздо больше, чем женщин: 87% против 13%.

Пользователи отправляют в среднем за раз 9030 тенге. Год назад эта цифра была примерно такая же — 8855 тенге. Из кошельков на банковские карты люди отправляют 41573 тенге в среднем за раз, с карт в кошельки — 12601 тенге, из кошельков в кошельки — 9059 тенге.

Жители Казахстана переводят деньги как внутри страны, так и за ее пределы. Средняя сумма заграничного перевода — 54157 тенге. Чаще всего пользователи отправляют деньги в Россию, Украину, Китай и Узбекистан.

В исследовании учитывались переводы через Яндекс.Деньги с января по сентябрь 2017 года и за такой же период прошлого года. Сегодня на сервисе зарегистрировано около 34 млн пользователей, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых кошельков. К весне 2017 года пользователи выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.