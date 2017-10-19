Казахтелеком и МФЦА провели семинар при участии известного специалиста в области технологии блокчейн

Рассматривались возможные направления применения блокчейна в экономике Казахстана и для задач государственного управления.

Сегодня в Астане инфокоммуникационный оператор АО «Казахтелеком» совместно с МФЦА провел семинар при участии Анатолия Радченко, известного специалиста в области технологии блокчейн.

Модератор мероприятия, Анатолий Радченко (член экспертного совета по цифровой экономике при Комитете Государственной Думы РФ), поделился собственным опытом в области криптоиндустриии, рынка ICO. Специалист рассказал о возможных направлениях применения технологии блокчейн в экономике Казахстана и для задач государственного управления. На семинаре присутствовали представители блокчейн-сообщества Казахстана, криптоиндустрии и представители государственных органов.

Пилотные проекты в государственном управлении с применением технологии блокчейн уже внедряются в таких странах, как Великобритания, Эстония, Грузия, Украина, ОАЭ. Основные направления применения — «умные контракты», идентификация данных, финансовый сектор и возможность упрощения процесса налогообложения.

«С уверенностью могу сказать, что процессы по внедрению основных технологий, трендовых направлений, качественно меняющих жизнь людей, такие как Умный дом и город, Интернет вещей, Искусственный интеллект, Big Data, блокчейн уже развиваются и являются привлекательными в инвестиционном плане для бизнеса. На сегодняшний день в Казахстане создана технологическая и информационная среда для внедрения таких технологий», — отметил управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

Отметим, что на протяжении ряда лет «Казахтелеком» проводит исследования технологии, инициирует обсуждения возможностей и перспектив применения технологии блокчейн в различных областях экономики, а также изучает примеры успешного применения в разных странах. Так, в 2015 году мультисервисный оператор организовал workshop в рамках Астанинского экономического форума, где международные эксперты в ходе сессии поделились опытом и провели продуктивные дискуссии в рамках темы.

В ходе интенсивной сессии, состоявшейся сегодня, участники семинара провели обсуждения и поделились опытом. В рамках мероприятия также обсуждались перспективы финтех-индустрии, инструменты для майнинга, блокчейн-продукты и другие решения для B2B- и B2С-сегментов.