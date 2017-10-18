Доходы от услуг связи в Казахстане за январь-сентябрь 2017

Скучный и предсказуемый телеком: анализ доходов отрасли, заработавшей 526 млрд тенге.

Предприятиями связи Казахстана за январь-сентябрь 2017 года, по данным Комитета по статистике, оказано услуг на сумму 525,9 млрд тенге, что на 4,8% больше объема услуг связи в январе-сентябре 2016 года.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-сентябре 2017 года составили 22,18 млрд тенге, что на 13,3% меньше объема января-сентября 2016 года; от услуг местной телефонной связи — 30,09 млрд тенге (на 6,6% меньше); от интернет-услуг — 169,2 млрд тенге (на 11,4% больше); от услуг мобильной связи — 162,7 млрд тенге (на 0,5% меньше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе-сентябре 2017 года приходятся на интернет (32,17%) и мобильную связь (30,93%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 18,24%.

Взглянем на основные показатели сентября 2017-го подробнее. Большая часть телекоммуникационных услуг показывает положительную динамику месяц к месяцу. Например, интернет-услуги составили 19,38 млрд тенге — незначительный рост на 0,2%, а услуги мобильной связи — 19,17 млрд тенге (на 2% больше). Весь рынок телекома в сентябре текущего года составил 60,27 млрд тенге. Это на 1,5% больше, чем в августе 2017-го и почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Завершим цифрами, которые отождествляют плотность проникновения классических телекоммуникационных сервисов. В сентябре 2017 года число фиксированных телефонных линий составило 3745,6 тыс. единиц (снижение месяц к месяцу на 2%), абонентов сотовой связи — 26117 тыс. единиц (+0,1% к августу), абонентов фиксированного интернета — 2502 тыс. единиц (+1% к августу).

И вместо резюме. Доходы отрасли продолжают стабилизироваться. При этом рост становится более пологим: драйвер рынка — услуги доступа в интернет — показали в сентябре номинальный рост. В то же время, голосовая связь росла быстрее рынка. В целом, телеком, как уже отмечалось не раз, остается скучным и предсказуемым. Возможно, это как раз и нужно операторам?