Обучать информатике с первого класса хотят в Казахстане

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК.

В Казахстане рассматривается возможность обучения информатике в школах с первого класса. Об этом на заседании правительства заявил министр образования РК Ерлан Сагадиев, передает Today.kz.

«В странах ОЭСР программированию обучают с первого класса. У нас предмет „информатика“ изучался с пятого класса. Но с последующего года мы начинаем с третьего. Но параллельно министерство активно работает с экспертами по возможности внедрения обучения IT с первого класса. Сейчас готовится программа, потом будет вынесена на широкое обсуждение с преподавательским составом, родителями и депутатами», — пояснил глава ведомства.

Также министр предложил создать в столице новый вуз: «Мне кажется, в Астане нужно открыть большой IT-вуз, желательно с ведущим иностранным вузом. Нам и педагогический нужен, и медицинский — в Астане вузов в принципе не хватает, и стране не хватает IT-специалистов. Над этим вопросом мы начали уже системно работать. Этот вуз можно было бы использовать вместе с IT-хабом как платформу для возврата специалистов в Казахстан», — заключил Сагадиев.

Напомним — 6 октября в Алматы прошла конференция Profit Education Day 2017, где осуждались вопросы информатизации образования. На ней также обсуждалась необходимость как можно более раннего внедрения предметов по ИКТ в школьной программе.