Более 17% ресурсов Казнета нарушают закон

Программно-аппаратные комплексы интернет-ресурсов размещаются за пределами территории РК.

KZ-CERT, Служба реагирования на компьютерные инциденты, распространила результаты анализа нарушений законодательства Республики Казахстан с 2010-2017 гг в части «Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета», утвержденные приказом и.о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 118. В частности, в распространенном документе говорится, что из 129436 доменных имен в зонах .KZ и .ҚАЗ, 22562 ресурса нарушают вышеупомянутые Правила в части подпункта 2 пункта 17. Речь в нем идет о нахождении программно-аппаратного комплекса, на котором размещается интернет-ресурс, за пределами территории Республики Казахстан. Таким образом, в KZ-CERT утверждают, что таковых в Казахстане 17%. Причем, некоторые эксперты считают, что эта оценка занижена, в реальности таковых еще больше.

Каковы последствия? Как сообщил Profit.kz Павел Гусев, директор KazNIC (Учреждение «Казахский центр сетевой информации»), в случае выявления размещения интернет-ресурса с зарегистрированным доменным именем .KZ или .ҚАЗ за пределами Республики Казахстан, производится приостановление пользования доменным именем до устранения на срок 10 дней. А в случае не устранения по истечении срока, производится удаление доменного имени. Таким образом, если ко всем нарушителям будут применены меры по всей строгости закона, то Казнет «похудеет» на 17% — до 106478 доменов.

Кстати, емкость Казнета по итогам сентября 2017-го составила 133141 доменов в обеих доменных зонах (132162 в зоне .KZ и 979 в зоне .ҚАЗ). Месяц к месяцу Казнет вырос на 549 доменов. При этом, зона .ҚАЗ показала отрицательные темпы роста. За год же, то есть, с августа 2016 года, отечественный сегмент Сети вырос на 5,4% — на 7131 домена. Динамика Казнета (точнее, зоны .KZ), согласно документа TLD Global Market Overview, который попал в распоряжение Profit.kz, довольно неплохая и составляет 6,2%. Если сравнивать ее с тем, что происходит с зоной .RU, то тут заметен почти двукратный отрыв отечественного сегмента Сети (.RU год к году вырос всего на 3,3%). Еще больший отрыв от зоны .BY (Беларусь), динамика которой отрицательная (-0,2%).