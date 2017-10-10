Несколько иностранных телеканалов прекратят вещание в Казахстане

Среди исключенных из всех пакетов вещания — Bloomberg и Russia Today.

С 11 октября в РК прекратится вещание сразу восьми иностранных телеканалов. Об этом сообщается на сайте Alma TV.

Как стало известно, телеканалы KBS World, ATV ТВ, TV5, Bloomberg, RT Documentary, RT Documentary HD, Russia Today и «Беларусь 24» не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Казахстана.

«Это противоречит требованиям отечественного законодательства. По этой причине телеканалы будут исключены из составов пакетов цифрового кабельного и спутникового телевидения, а также интернет-ТВ», — говорится в сообщении.