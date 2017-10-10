Житель Петропавловска подозревается в краже трафика сотовой связи

В квартире у неработающего парня обнаружены тысячи сим-карт, роутеры, микросхемы.

По данным полиции, весной этого года в УВД Петропавловска обратились представители сотового оператора с заявлением о том, что неизвестными лицами совершаются кражи трафика сотовой связи. Полицейские предположили, что хищение совершали люди, хорошо разбирающиеся в технике и в программировании, передает Sputnik со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

«Сотрудниками группы „К“ криминальной полиции УВД Петропавловска совместно с оперативниками областного ДВД были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Все указывало на то, что сотовый трафик крадут с помощью специальных технических устройств, максимально соблюдая осторожность. В результате большого комплекса работ полицейскими в одном из домов в центре Петропавловска была установлена квартира, в которой находилось GSM-оборудование. Там же был задержан и владелец квартиры — 25-летний нигде не работающий молодой человек, имеющий высшее техническое образование», — проинформировали в ДВД.

При проведении следственных действий был изъят GSM-шлюз, мобильные телефоны разных моделей и марок, модемы, роутеры, более 4800 использованных и новых SIM-карт, квитанции по перечислению денежных средств, антенны, ноутбуки, микросхемы.

«По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РК (неправомерный доступ к информации)», — сообщили в полиции. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств, назначен ряд необходимых экспертиз.