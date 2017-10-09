Почти 14% всех своих покупок казахстанцы оплачивают картой.

Объем безналичных платежей за январь-август 2017 года составил 1,4 трлн тг, что на 74,0% (589,2 млрд) больше, чем в прошлом году. Количество транзакций выросло на 74,8% (48,6 млн), до 113,6 млн. Большая часть всех безналичных платежей традиционно проходит через POS-терминалы. Удельный вес таких платежей за январь-август 2017 составил 54,3% от объема и 55,5% от количества транзакций, сообщает Ranking.kz.

Объем платежей через POS-терминалы за год вырос на 49,5% (249,0 млрд), до 752,1 млрд тг. Количество транзакций за январь-август 2017 года составило 63,0 млн, что на 74,2% (26,8 млн) больше, чем в прошлом году.

В Казахстане на конец августа 2017 года насчитывается более 120 тысяч POS-терминалов, из которых 91,8% или 110,7 тысяч у торговых предприятий. Количество POS-терминалов у торговых предприятий за год увеличилось на 20,8% (19,0 тысяч). Количество самих торговых предприятий составляет 72,9 тысяч по РК, рост за год на 21,0% (12,7 тысяч).

Объем розничной торговли за январь-август 2017 года составил 5,5 трлн тг, что на 15,4% (732,4 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля безналичных платежей через POS-терминалы в объеме розничной торговли за год выросла с 10,6% до 13,7%.