29% казахстанцев мстили экс-работодателям

В ESET рассказали об источниках нарушений информационной безопасности в компаниях.

Треть казахстанских сотрудников хотя бы раз в карьере мстили бывшим работодателям — копировали рабочие материалы, уничтожали документы и программное обеспечение, публиковали конфиденциальные данные. Это выяснила компания ESET, опросив интернет-пользователей.

Респондентам из Казахстана предложили выбрать подходящий вариант ответа на вопрос «Вредили ли вы когда-нибудь бывшим работодателям?». 21% казахстанцев сообщили, что им доводилось копировать рабочие материалы, базы клиентов, отчеты, планы и другие документы, чтобы впоследствии использовать их на новой работе или перепродать. 6% участников опроса признались, что они из соображений мести уничтожали документы, переписку или программное обеспечение работодателя при увольнении. Столько же — 6% респондентов — удаленно заходили на корпоративные ресурсы бывшей компании после увольнения или читали рабочую почту. Наконец, 2% опрошенных публиковали конфиденциальные данные бывшего работодателя в сети.

65% участников опроса никогда не совершали подобных поступков. Отмечается, что далеко не все инциденты информационной безопасности в компаниях — результат злонамеренных действий. Значительная часть нарушений связана с некомпетентными или недобросовестными сотрудниками.

Казахстанские респонденты перечислили действия, не запрещенные в их корпоративной сети. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа. 75% опрошенных казахстанцев подключают к рабочим компьютерам и ноутбукам собственные флэшки и другие внешние носители. 51% без проблем копируют любые документы и делают скриншоты.

40% опрошенных высылают рабочие документы на личный адрес почты. Сотрудники могут делать это из лучших побуждений (чтобы поработать дома), тем не менее, существует риск утечки конфиденциальной информации. 70% респондентов распечатывают на корпоративных принтерах любые документы, 61% открывают любые сайты, а 35% сами решают, какие программы установить на рабочий компьютер.

Наконец, еще одно потенциальное следствие человеческого фактора — проблема эффективности труда. По данным ресурса VoucherCodesPro, сотрудники тратят на соцсети в офисе в два раза больше времени, чем дома. 31% казахстанцев признались, что в течение рабочего дня постоянно сидят в соцсетях. Еще 18% респондентов в рабочее время занимаются фриланс-проектами, не имеющими отношения к основному работодателю.

«Общеизвестно, что с бывшими или действующими сотрудниками связано большинство инцидентов информационной безопасности в компаниях, — комментирует Сергей Кузнецов, менеджер по группе продуктов ESET Russia. — Мы представляем новое решение Safetica, предназначенное для защиты от широкого спектра угроз, связанных с человеческим фактором. Safetica предотвращает злонамеренные действия инсайдеров, предотвращает случайные утечки информации, а также решает проблемы продуктивности труда персонала».

Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, а также решает проблемы продуктивности труда персонала. Большинство решений, обеспечивающих сохранность данных, не может установить, что сотрудник потерял интерес к текущей деятельности, ищет новую работу или получил предложение от конкурентов. Safetica не только защищает от утечек, но и выявляет подобные случаи вредоносного поведения. Руководство получает отчеты о подозрительной активности сотрудников до того, как их деятельность нанесет реальный ущерб компании.

Основные возможности «Офисного контроля и DLP Safetica»:

— предотвращает утечки данных

— предупреждает пользователя о попытке недопустимой передачи файла

— обнаруживает атаки с использованием методов социальной инженерии

— выявляет колебания производительности и другие опасные тенденции

— контролирует личные устройства сотрудников в корпоративной среде

— контролирует использование ПО, принтеров или доступа в интернет

Safetica сочетает меры профилактики и технологии защиты от внутренних угроз. Так, благодаря контекстному фильтру решение предотвращает утечки всех данных компании — вне зависимости от типа файла или языка документа. Более подробную информацию об «Офисном контроле и DLP Safetica» вы найдете на странице решения.