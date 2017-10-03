В Алматы обсудили тренды интернет-рекламы

65% интернет-трафика в РК уже идет с мобильных устройств.

В настоящее время Яндексом в Казахстане пользуется 6,8 миллиона человек. Ежемесячно поиску в Казахстане задают 53 миллиона запросов. При этом 60,2% аудитории приходится на мужчин, 39,8% — на женщин. Самая большая возрастная группа пользователей — 25-44 года (37%). На возрастную группу 18-24 года приходится 26%, менее 18 лет — 22%. Стоит отметить, что по данным StatCounter наибольшую долю среди поисковых систем в Казахстане занимает Google (56%).

«Шаблоны поведения рекламодателей, которые покупают рекламу в интернете, меняются. Пока еще они приходят с отдельными целями (например, хотят получить прирост в продажах или работают на имидж), но мы видим, что постепенно они начинают ориентироваться на общий результат, на получение совокупного кумулятивного эффекта от разных медиа. Онлайн тесно взаимодействует с офлайном. Обращаясь к пользователю в онлайне, магазин хочет привести его в офлайн. А данные пользователя из офлайна тянут для таргетинга рекламы в онлайне», — говорит Сергей Герштейн, заместитель руководителя дивизиона массовых продаж, Яндекс.

Мобильность — это основная тенденция, которая определяет развитие рынка интернет-рекламы. 65% интернет-трафика в Казахстане уже идет с мобильных устройств. На десктоп приходится 30%, а на планшеты — 4%. Еще одна заметная тенденция — мультискрининг (несколько уникальных входов от одного человека, с разных устройств). Если 10 лет назад на одно устройство для выхода в интернет приходилось в среднем 1,5 человека (это мог быть один компьютер для всей семьи), то сейчас на каждого человека приходится до 10 устройств с выходом в интернет.

«Показывая рекламу, нужно уметь понимать, что эти 10 устройств — один и тот же человек», — отмечает Сергей Герштейн.

Больше всего в интернете казахстанцы интересуются кино, туризмом, литературой, бизнесом и приготовлением еды. При этом наблюдается ярко выраженная активность крупных городов. Почти все клики пользователей по рекламе приходятся на Алматы и Астану (вместе с областями). От них сильно отстают Костанайская и Карагандинская области. В остальных областях по рекламе кликают совсем мало.

«Это означает, что рынок интернет-рекламы еще слабо развит, но у него есть огромный потенциал для роста. Если посмотреть на структуру коммерческих запросов пользователей, видно, что кризис преодолен: пользователи стали намного чаще искать b2b-услуги, юридические услуги и консалтинг, одежду и обувь, развлечения и пр. Все это — признак роста экономики. Интересно, что очень сильно снизилось число запросов о медицинских услугах», — рассказал Артем Борисов, директор офиса Яндекса в Казахстане.

По данным Яндекс.Директа, больше всего в контекстной рекламе сейчас рекламируются такие отрасли как одежда и обувь, B2B, авто, строительство и ремонт, образование и трудоустройство. Динамично растущие тематики: юридические услуги и консалтинг, бытовая техника и электроника, дом и сад, финансы и страхование.