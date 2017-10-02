Президент Узбекистана проконтролирует дисциплину чиновников с помощью ИТ

Единая межведомственная электронная система исполнительской дисциплины станет дополнительным инструментом для оперативного контроля с централизованным сбором и обработкой данных.

В Узбекистане в тестовом режиме запущена Единая межведомственная электронная система исполнительской дисциплины. Система должна наладить документооборот между всеми госорганами и позволит следить за ходом исполнения поставленных задач, передает Digital Report.

Межведомственная система станет дополнительным инструментом для оперативного контроля с централизованным сбором и обработкой данных, которые раньше хранились во внутренних системах ведомств. Напомним, что именно отсутствие интеграции ведомственных систем было главной проблемой всего электронного правительства Узбекистана. Еще одной проблемой, требующей устранения, было формальное отношение руководителей ведомств к выполнению задач. Зачастую вместо конкретных действий собирались многочисленные коллегии и заседания, собирались ненужные статистические данные и справки. Система призвана исправить эти недостатки и выявить недобросовестных чиновников.

Распоряжение о создании единой межведомственной системы для улучшения госуправления отдал президент страны Шавкат Мирзиёев. Реализацию проекта поручили проводить госкомпании Unicon.uz, предприятие также в дальнейшем будет выступать в роли оператора системы.

Пока сервис находится на этапе тестирования и подключения госорганов. По мере присоединения к системе госструктуры должны будут отчитываться о ходе исполнения решений и поручений. Все действия пользователя в системе автоматически будут подтверждаться электронной цифровой подписью. Параллельно создается и формируется база данных пользователей. С 15 мая все приказы Мининфокома уже поступают через новую систему. 1 сентября в ней стал возможен обмен данными между кабмином, аппаратом президента и другими ведомствами. На дальнейшую разработку, поддержание работы системы, а также разработчиков южнокорейская компания Bridgesoft inc предоставит $200 тыс.

Помимо межведомственного электронного документооборота система обеспечит должный уровень прозрачности и повысит уровень ответственности госорганов. «Правительство сможет в онлайн-режиме следить за исполнением приказов по всей республике без вмешательства „человеческого фактора“. Таким образом, планируется сократить срок доставка поручений, анализировать и контролировать предпринимаемые меры вплоть до конкретного исполнителя», — сообщила Умида Умарходжаева, представитель Unicon.uz. Также система позволит в электронном виде согласовывать проекты, обмениваться мгновенными сообщениями, усилит ответственность фининститутов за соблюдение сроков, обеспечит конфиденциальность межведомственного взаимодействия.