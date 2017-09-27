Новой системой декларирования товаров обработано 25 848 деклараций

Пилотные испытания системы электронного декларирования товаров проходят во всех областях РК.

Новой системой электронного декларирования товаров обработано 25 848 деклараций, сообщили в Министерстве финансов Казахстана. По реализации 38 шага Плана нации «100 конкретных шагов», в Казахстане внедряется принцип «Единого окна» при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами. При этом ожидается развитие системы электронного декларирования (внедрение автоматизированной системы таможенной очистки товаров) и сокращение количества документов для экспорта и импорта и времени их обработки, передает Strategy2050.kz.

В Министерстве поведали, что срок внедрения ИС АСТАНА-1 продлен до 1 января 2018 г: «В целях реализации шага проводится работа по внедрению новой системы электронного декларирования товаров при поддержке Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД ООН)».

Пилотные испытания системы в сотрудничестве с представителями бизнеса проходят во всех областях республики, в ходе которых протестированы основные модули системы: саморегистрация пользователей, предварительное информирование, процедура таможенного транзита, таможенная очистка товаров, система управления рисками, лицевые счета. В ходе испытаний по состоянию на 1 июля 2017 года системой обработано 25 848 деклараций.

Комитетом государственных доходов МФ РК проводится обучение работе в информационной системе: на базе Учебно-методического центра Комитета проходит обучение работников Комитета, проводится видеообучение таможенных представителей и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

На сегодняшний день проводится реализация интеграционного взаимодействия с информационными системами Министерства информации и коммуникаций РК, Национального банка РК и АО НК «Қазақстан темір жолы».

Следует отметить, что ИС «АСТАНА-1» разрабатывается с учетом положений нового Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 года. Соответственно, и разрабатываемая информационная система электронного декларирования заработает со следующего года.

«Также в целях реализации данного шага в декабре 2016 года заключено соглашение о сотрудничестве с ЮНКТАД ООН на 2016-2018 годы по реализации „Единого окна Республики Казахстан для экспортно-импортных операций“ путем внедрения компонентов „Единого окна“, совместимых с таможенными информационными системами, используя программный продукт ASYCER, разработанный ЮНКТАД при содействии Министерства экономики Королевства Нидерландов», — пояснили в МФ РК.

В рамках проведения работы по внедрению механизма «Единого окна» подготовлен проект дорожной карты, который предусматривает обеспечение ввода электронного декларирования в соответствии с принятыми нормами Таможенного кодекса ЕАЭС. Проект дорожной карты служит для создания межведомственного механизма контроля процесса гармонизации данных по экспортно-импортным операциям.

В ведомстве добавили, что в настоящее время совместно с МИК и АО «НИТ» прорабатывается техническая документация по интеграции ГБД «Е-лицензирование» с ИС «АСТАНА-1». ЮНКТАД ООН завершает работу по подготовке непосредственно портала «Единого окна». Наряду с этим к концу текущего года завершится разработка базовых модулей на платформе ASYCER по выдаче «разрешений» для органов по подтверждению соответствия, ведомств МСХ и МЗ, а до конца 2018 года будут внедрены базовые модули на платформе ASYCER по остальным «разрешениям», выдаваемым государственными органами.