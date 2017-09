LG вдохновляет подростков мечтать масштабно

Соревнование помогает детям с ограниченными возможностями из азиатского региона начать карьеру в IT-сфере.

В LG Electronics уверены, в IT нет ограничений для людей с ограниченными физическими возможностями. Доказывая свою позицию, компания LG в сотрудничестве с Корейским Международным Реабилитационным центром (RI Korea) провела Международную IT Олимпиаду для детей с ограниченными возможностями (Global IT Challenge) в городе Ханой (Вьетнам) с 19 по 21 сентября. Вьетнам был выбран страной проведения в честь 25-летнего юбилея дипломатических отношений между Вьетнамом и Республикой Корея. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения и социального развития Кореи совместно с LG, а также при поддержке Министерства науки и образования Кореи, UNESCAP, RI и благотворительного фонда Кореи.

Дети среднего и старшего школьного возраста из 16 стран азиатского региона, включая Китай, Индию, Индонезию, Таиланд, Малайзию, Казахстан, Узбекистан и Монголию, были отобраны для участия в основных IT-дисциплинах. По итогам соревнования участник команды из Казахстана Исламмедин Шарипов получил награду Best Challenger. В творческом конкурсе наши ребята также проявили себя с лучшей стороны и поднялись на пьедестал почета: Илья Щербаков, Дамели Махатова и Нурсат Есендельды заняли третье место. Лучшие ребята были отобраны после предварительного тестирования при поддержке Управления занятости и социальных программ города Алматы.

С момента основания в 2011 году Global IT Challenge преследует цель сократить — разрыв в возможностях и доступе к технологиям, чтобы помочь участникам начать отличную карьеру. Что важнее, соревнование помогает юным специалистам быть уверенными в себе, и мечтать о большем.

«Для меня это шаг вперед, который поможет поступить в университет», — говорит Исламмедин Шарипов.

Судьями соревнования выступили высококвалифицированные представители одного из лучших учебных заведений Кореи — Национального Университета города Сеул, эксперты научно-исследовательского центра LG Electronics и IT-специалисты. Студентов оценивали по их способности решать проблемы и мыслить креативно, используя современные технологии. В дополнение к бесценному опыту, победители получили денежные призы для покрытия расходов на дальнейшее образование.

«Проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в Азии, не исчезнут в один миг, но с правильной подготовкой и отношением мы можем помочь снизить порог вхождения в сферу IT, — говорит Максим Чан, президент LG Electronics Almaty Kazakhstan. — LG задает темп для современных детей с ограниченными возможностями, открывая в них новые таланты и помогая реализовать истинный потенциал. Мы уверены, что участники покинут соревнование, зная, что они могут добиться чего угодно».