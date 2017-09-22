Станут ли ЦОДы в Казахстане платформой для цифровой трансформации?

Как развивается рынок ЦОДов в Казахстане и какова расстановка сил, изучил Profit.kz.

Рынок центров обработки данных в Казахстане — один из самых сложных для подсчета, и определенно является головной болью для экспертов, «считающих» его объем. Во-первых, сказывается то, что широкий спрос на услуги дата-центров в республике начал формироваться лишь в последние 5 лет. Во-вторых, объем рынка остается относительно небольшим, и отечественным дата-центрам приходится фактически конкурировать с мировыми игроками.

Тем не менее, попытки его анализа не прекращаются. В частности, Светлана Черненко, глава представительства iKS-Consulting в Казахстане, говоря об особенностях этого рынка, замечает: «В классическом телекоме мы равняемся на рынок России — есть устойчивое мнение: то, что происходит у северного соседа, через пару лет будет и в Казахстане. Но к рынку центров обработки данных это не всегда справедливо». Речь идет, по ее словам, об объективной реальности, которую необходимо учитывать. Основная особенность — это географические условия, которые характеризуются низкой плотностью населения, большими расстояниями между городами. «Таким образом, строительство сетей центров обработки данных в Казахстане доступно только крупным компаниям, либо при государственной поддержке», — считает глава представительства iKS-Consulting. Второе — неравномерная концентрация бизнеса.

Есть еще один момент — рынок коммерческих центров обработки данных в Казахстане имеет ярко выраженный «операторский» характер. Это значит, что основные игроки рынка — операторы связи или госорганы. «В России рынок коммерческих ЦОДов — это самостоятельный бизнес. Это не дополнительный источник доходов, а основной. В Казахстане же, например, 82% дата-центров, которые обслуживают сервера текущего казахстанского бизнеса, расположены на площадках „Казахтелекома“, в том числе в Павлодаре и Акколе, где расположены крупные центры обработки данных с уровнем надежности класса Tier III и Tier II. Для примера — у „Ростелекома“ лишь 13%», — отмечает эксперт.



Фото: Алибек Дженалинов

Каковы перспективы?

За что игрокам рынка придется бороться на этом поле отражают метрики рынка: на сегодняшний день он составляет примерно 8,8 млрд тенге (порядка 26 млн долларов США). Например, в 2011 году доходы от услуг, предоставляемых центрами обработки данных, составляли 7,2 млн долларов США, а в 2010 году — лишь 6,6 млн. То есть, за 6 лет объем услуг, предоставляемых ЦОДами в Казахстане, вырос почти в 3,6 раза. Много это или мало? На фоне того, что рынок ИТ в Казахстане фактически три последних года находится в стагнации, эта картина напоминает дорожное полотно с двусторонним движением. Только его особенность в том, что подавляющее количество автомобилей движется в одну сторону. А 2-3 из них в противоположную — это сервисы, предоставляемые дата-центрами. Динамика ИТ-рынка Казахстана следующая: в 2014 году ИТ-рынок упал на 8%, в 2015 году — на 30%, в 2016 году в IDC предполагали, что он упадет еще на 7,7% (прогноз). Таким образом, если сравнивать с 2013 годом, то есть, годом, который был последним годом роста для ИТ-рынка, то он снизился почти на 41%. Напомним, что в то же время, автомобиль «ЦОД», который, согласно нашему сравнению, «ехал в противоположную сторону», смог показать результат почти 360%.

Лидер рынка

Операторы отмечают, что потребители услуг уже оценили преимущества подключения к услугам аренды оборудования и программного обеспечения. Данная практика приводит к существенной оптимизации расходов: обслуживание систем для указанных сегментов обходится на 20-30% дешевле, нежели обслуживание эквивалентной системы собственными силами.

Ключевым игроком в сегменте облачных услуг является «Казахтелеком». Какова его доля на этом рынке? Оператор оценивает ее в 40%. Кстати, доля доходов услуг ЦОДов и облачных вычислений в общем доходе АО «Казахтелеком» занимает порядка 6%, она генерируется за счет использования собственной сети из 16 центров обработки данных. Самый крупный из них расположен в Павлодаре, его уровень надежности и отказоустойчивости соответствует классу Tier III.

Справочно: Сдан в эксплуатацию в 2012 году, площадь — 480 квадратных метров, количество серверных стоек — 80, емкость — 1000 единиц оборудования, мощность — 1 MВт, уровень резервирования — N+1, канал доступа — 20 Гб/с, доступность ЦОД — 99,749%. На момент открытия стал четвертым ЦОДом Tier III в СНГ. Не меньший интерес представляет ЦОД в Акколе, который является бункерным ЦОДом с высокой степенью защищенности.

На базе сети дата-центров, помимо характерных классических услуг (SaaS, IaaS, PaaS), оператор формирует пул собственных уникальных облачных сервисов. По словам Главного директора по ИТ АО «Казахтелеком» Марата Абдилдабекова, компания решительно настроена на создание большого ассортимента различных кейсов и решений для широкого круга потребителей — от массового сегмента B2C до B2G.

На сегодняшний день инфоком-оператор демонстрирует тренд смещения спроса с услуг физического размещения серверного оборудования по модели IaaS к переходу на облачные вычисления по моделям PaaS и SaaS. Драйвером этого процесса является услуга Виртуального дата-центра (VDC). К слову, объемы потребления этой услуги за последние 3 года выросли более чем в 4 раза. Что касается разделения на сегменты клиентов, потребляющих классические услуги дата-центров и облачных вычислений, то примерное соотношение их в компании таково: 25% — B2G и 75% — B2B. В компании уверены, что сформированный диверсифицированный портфель позволит выстроить уверенную стратегию как в сегменте B2G, так и многообещающем B2B.

ЦОД как база для цифровой трансформации

В широком понимании ЦОДы следует рассматривать не только как источник доходов, но и как платформу для цифровой трансформации. Так, в части формирования цифровой платформы для бизнеса, НПП «Атамекен» совместно с АО «Казахтелеком» (оператор выступает как инфраструктурный партнер — прим.ред.) реализуют проект по созданию Открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. В ее рамках к концу 2017 года планируется запустить интернет-портал и мобильное приложение, где будет представлен широкий набор цифровых сервисов, необходимых предпринимателям на всех этапах жизненного цикла бизнеса. Сервис будет реализован по принципу «одного окна», а на платформу будут выведены все меры государственной поддержки и государственные услуги для бизнеса в режиме онлайн.

Участники проекта считают, что эти цифровые сервисы облегчат и ускорят для предпринимателей решение таких задач, как поиск источников финансирования, будут способствовать снижению затрат на производство продукции, обеспечение квалифицированными кадрами, организации быстрых и эффективных коммуникаций. Этот же проект подразумевает создание ряда ресурсов, которые будут предлагать актуальную аналитику о состоянии экономики и рынков сбыта, помогут при принятии решения о выборе ниши для нового бизнеса, стратегии развития для существующих компаний.

Технологически данная платформа будет включать в себя всю телекоммуникационную и вычислительную основу, а также набор необходимых инструментов для разработчиков программного обеспечения, хранилище данных и средства информационной безопасности.

Электронная коммерция

Емкость рынка электронной коммерции по разным оценкам колеблется от 700 миллионов до миллиарда долларов США. Среднегодовой прирост — до 20%. Наш эксперт, топ-менеджер «Казахтелекома» Марат Абдилдабеков отмечает, что лидерами на рынке станут те компании, которые предложат наилучшее сочетание проектов: от мобильных платежей и системы сбора, обработки и хранения данных по электронным счетам-фактурам до цельной платформы, где участникам рынка может быть вскоре предложена единая и кратчайшая точка входа для проектов в области электронной коммерции. Причем, единая точка означает решение «под ключ» — от классических шаблонов для интернет-магазинов до интегрированных в них систем по приему платежей.

Горизонты

На сегодняшний день в Казахстане разрабатывается Государственная программа «Цифровой Казахстан», основной целью которой является прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения. Иными словами, высокие требования к телекомоператорам предъявляются как со стороны государства, так и со стороны рынка, непосредственных потребителей услуг. В такой ситуации удержать завоеванные позиции на рынке смогут только те участники, которые способны проявить гибкость и скорость реакции. А для этого необходимо выйти не только за рамки представлений и ожиданий клиента, но и расширять собственные возможности.