Huawei Connect 2017: повсеместные облака и всеобщая цифровая трансформация

На форуме в Шанхае Huawei представила свое видение развития облачных технологий и продемонстрировала решения для Интернета вещей, транспорта, умных городов, промышленности, медицины.

«Расти с облаком» — под таким девизом в Шанхае с 5 по 7 сентября прошел форум Huawei Connect 2017, где компания рассказала о своем видении развития облачных технологий, а также продемонстрировала решения для Интернета вещей, транспорта и логистики, умных городов, промышленности, медицины. Уже ставший традиционным и ежегодно увеличивающий свой масштаб, в этом году форум собрал более 20000 участников из более чем 150 стран мира. Как не раз отмечали представители компании, основная цель Huawei Connect — совместное обсуждение направлений развития ИКТ-отрасли, обмен мнениями и поиск возможностей к новому росту.

Тема этого года, «Расти с облаком», показывает основной приоритет компании — фокус на облачные технологии. Здесь ключевым фактором становится практическая реализация облачной стратегии Huawei и те решения, которые компания реализует на ее основе. Во главу угла ставится быстрый и безопасный доступ к различным сервисам, развитие технологий и их реализация на благо современного общества.

Основным событием форума стало заявление Го Пина (Guo Ping), занимающего в порядке ротации пост генерального директора Huawei, о намерении построить один из пяти основных мировых облаков, которые, как предсказывают, появятся в будущем. Компания создаст глобальную облачную сеть, основанную на собственных публичных облаках, а также на облаках, которые она построила вместе с партнерами. Весной этого года Huawei сообщила о создании отдельного облачного подразделения. Компания сосредоточится на публичных облаках и создании соответствующей «открытой надежной платформы», которая ляжет в основу сервисов, развиваемых самостоятельно и в партнерстве с операторами.

«Облако — краеугольный камень разумного мира. Судя по масштабам в инвестицияи и эффекту Матфея в развитии цифровых технологий, облако неизбежно движется к централизации по всему миру. Мы прогнозируем, что в будущем в мире будет пять крупных облаков. Компания Huawei намерена работать с партнерами, чтобы построить одно из них. У нас для этого есть все технологии и ноу-хау. Мы сделали стратегические инвестиции в публичные облачные сервисы и готовы предоставлять долгосрочные услуги. Облако Huawei откроет доступ к Миру своим пользователям», — отметил глава компании.

По его словам, основываясь на 30-летнем опыте исследований и разработок, Huawei готова активно инвестировать в облачные платформы и разрабатывать новые решения в таких областях, как Большие данные и Искусственный интеллект. Основная цель — удовлетворить спрос клиентов на модернизацию и инновации.

Гендиректор Huawei также рассказал о планах по гибридным облачным решениям, ориентированным на госсектор и бизнес: «Облако Huawei основывается на многолетнем опыте компании в терминальных устройствах, сетях, облаках и других цифровых платформах. Этот опыт позволил нам добиться синергии между устройствами и облаком. Huawei будет продолжать использовать свою глобальную платформу для создания открытой и взаимовыгодной экосистемы». К настоящему времени Huawei выпустила 85 облачных сервисов, а в Huawei Cloud добавлено более 4500 новых функций.

Следуя собственному принципу «Платформа + Взаимодействие + Экосистема» Huawei предлагает комплексный пакет продуктов и решений для трансформации предприятий из различных отраслей. Сюда входят сетевые решения и вычислительные системы, системы хранения, инфраструктура ЦОД, платформы Больших данных, а также гибридные платформы на базе облачных вычислений и Интернета вещей. А совместно с экосистемой ведущих партнеров предлагается доступ к специализированным решениям для финансового сектора, энергетических компаний, сферы общественной безопасности.

«Цифровая трансформация в различных отраслях приведет общество в интеллектуальный мир будущего, где инновации являются движущей силой. В то же время, все чаще эти инновации будут происходить в облаке. Huawei Cloud стремится стать интеллектуальным миром, обеспечивая непрерывные инновации технологий и возможностей. Это позволит нашим клиентам и партнерам добиться успеха в цифровой трансформации», — заявил Джой Хуан (Joy Huang), вице-президент отдела информационных технологий Huawei.

Он отметил, что цифровизация экономики и использование облачных вычислений, Больших данных и Искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений для современного бизнеса и корпораций.

В рамках форума состоялась выставка, где Huawei совместно с партнерами показала множество решений и сервисов — от модульных дата-центров, серверов, систем хранения данных и сетевой инфраструктуры, до систем слежения, видеоконференцсвязи, телемедицины, решений для энергетики, логистики и безопасных городов. Были представлены новые системы хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash, сервера нового поколения FusionServer V5, гибридное облачное решение FusionBridge, публичное облачное решение FusionCloud Stack, «умная» облачная аппаратная платформа нового поколения Atlas, новая сетевая архитектура Intelligent Connections и новое поколение SD-WAN-решений. Среди корпоративных IoT-решений компания продемонстрировала универсальную корпоративную IoT-платформу Huawei OceanConnect IoT; комплексное решение по управлению доступом, объединяющее широкополосные и узкополосные сети и использующее лицензируемые и нелицензируемые частоты; Edge-Computing-IoT (EC-IoT) с интеграцией облачных вычислений и устройств; комплексные инструменты обеспечения безопасности, совместимые с чипсетами и платформами.

Большое внимание Huawei уделяет направлению Умных городов, которое включает в себя разветвленный комплекс решений. Среди них — системы связи, контроля и безопасности для городских служб, умное видеонаблюдение, телекоммуникационные сети, решения для транспорта. Все это должно создать экологичную, безопасную и экономичную городскую инфраструктуру, снизить расходы по управлению городским хозяйством и повысить качество жизни населения.

Одним из итогов Huawei Connect 2017 стало подписание меморандума с компанией Microsoft, направленного на установление стратегического сотрудничества на рынке облачных вычислений. В рамках партнерства предлагаемые Microsoft облачные решения корпоративного класса будут распространяться через публичную облачную инфраструктуру Huawei Cloud. Кроме того, Huawei представила новую интегрированную партнерскую программу, участниками которой станут все ее международные партнеры-поставщики решений. В рамках Huawei Solution Partner Program с Huawei будут сотрудничать поставщики программного и аппаратного обеспечения, системные интеграторы и партнеры-консультанты. В 2017 году Huawei инвестирует в программу 250 млн долларов.

На форуме мы пообщались с Саймоном Цзоу (Simon Zou), главой бизнес-подразделения Huawei по Центральной Азии и Кавказу. Он рассказал, какую роль Казахстан играет в бизнесе Huawei. По его словам, Казахстан является одной из немногих динамично развивающихся стран: «Местные органы власти и предприятия сосредоточены на модернизации и совершенствовании коммуникационной и ИТ-инфраструктуры, которая имеет жизненно важное значение для дальнейшего устойчивого развития. Именно поэтому Казахстан испытывает высокий спрос на новейшие продукты и решения в области ИКТ».

Учитывая потребности рынка, Huawei активно расширяет свой бизнес в Казахстане. Местное представительство было создано 19 лет назад. В 2016 году компания была переименована в ТОО «Huawei Technologies Kazakhstan».

Кроме того, в рамках реализации программы Цифровой Казахстан компания Huawei подготовила и представила правительству концепцию развития национальных проектов в области ИКТ. Основное внимание Huawei уделяет продвижению «дорожной карты» для реализации проектов в области ИКТ. Прежде всего, компания предлагает обратить внимание на реализацию инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить устранение цифрового неравенства и обеспечить широкополосный доступ в интернет в отдаленных населенных пунктах и в сельской местности. Также компания предлагает полномасштабное внедрение социально значимых систем — электронного обучения и электронного здравоохранения, облака G-Cloud, и систем безопасного города.