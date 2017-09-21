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Казахстан введет электронные визы

В республике создадут единую интегрированную систему миграционного контроля.

21 сентября 2017 10:32, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает «Караван».

«Нам видится необходимость создания единой интегрированной системы миграционного контроля в режиме реального времени с применением новейших технологий. Это цифровизация миграционных потоков, в том числе оформление онлайн-приглашений, автоматическая регистрация иностранных граждан и введение электронных виз», — сказал вице-министр, уточнив, что новая система станет основным элементом совершенствования миграционных процессов в стране.

По словам замглавы МИДа, особое внимание в новом проекте будет уделено этническим казахам, проживающим за рубежом.

«По статистике, в загранучреждения Казахстана для оформления казахстанских виз ежедневно обращаются более 300 этнических казахов. С 1 января этого года этническим казахам выдается многократная въездная виза сроком до одного года при первичном обращении и до трех лет при последующих обращениях, на бесплатной основе», — сообщил он.

Тлеуберди подчеркнул, что миграционные вопросы этнических казахов за рубежом будут решать посольства Казахстана.