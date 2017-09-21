Казахстан введет электронные визы

В республике создадут единую интегрированную систему миграционного контроля.

Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает «Караван».

«Нам видится необходимость создания единой интегрированной системы миграционного контроля в режиме реального времени с применением новейших технологий. Это цифровизация миграционных потоков, в том числе оформление онлайн-приглашений, автоматическая регистрация иностранных граждан и введение электронных виз», — сказал вице-министр, уточнив, что новая система станет основным элементом совершенствования миграционных процессов в стране.

По словам замглавы МИДа, особое внимание в новом проекте будет уделено этническим казахам, проживающим за рубежом.

«По статистике, в загранучреждения Казахстана для оформления казахстанских виз ежедневно обращаются более 300 этнических казахов. С 1 января этого года этническим казахам выдается многократная въездная виза сроком до одного года при первичном обращении и до трех лет при последующих обращениях, на бесплатной основе», — сообщил он.

Тлеуберди подчеркнул, что миграционные вопросы этнических казахов за рубежом будут решать посольства Казахстана.