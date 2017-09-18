Казпочта будет доставлять корреспонденцию дронами

Проект уже в работе, тестовые запуски проведены.

15 сентября в городе Сарань Карагандинской области прошел первый запуск беспилотного летательного аппарата (дрона) с периодикой. В мероприятии приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

«В июле мы проводили встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым и с редакторами крупнейших газет РК. Тогда я отметил, что наша цель 99% тиража доставлять в районы в день выхода, а 1% на следующий день. Мы увеличили частоту перевозок почты из областного центра в районные узлы и отделения почтовой связи (до 5-6 раз в неделю), а из типографии периодика стала поступать на производственные объекты Казпочты до 24-00 в день печати. Если в начале 2016 года только 39% газет доставлялись в день выхода, то сегодня компания довела этот показатель до 93,2%. Но у нас оставалась нерешенной проблема доставки периодики при неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступные населенные пункты. В начале 2017 года в день выхода доставлялось 12% газет, а сейчас — 48%. Эту проблему мы решим, запустив дроны», — рассказал Сакен Сарсенов.

С 1 июля 2017 года компания провела тестовые полеты по 30 маршрутам в 9 районах 4 областей Казахстана. За 250 часов полетов (более 9 тыс. км), дроны доставили 500 кг периодики. В компании подсчитали, что если, к примеру, доставлять корреспонденцию по маршруту с. Узынагаш — с. Дегерес Жамбылского района Алматинской области, на автомобиле этот путь займет около 4 часов (почтовый маршрут составляет 155км), а дрон проделает этот путь за 40 мин (40 км в пути). В Южно-Казахстанской области маршрут с. Шаян-с. Агыбет также сократился почти вдвое, с 46 до 26 км (с 1,5 часов до 25 минут).

«Мы не тратили деньги на закуп дронов. Казпочта работает по сервисной модели, и платит только за оказанные услуги. Иногда нам дешевле запустить дронов с грузом в несколько килограммов 5-6 раз, чем отправлять автомобиль, который потратит больше топлива и потеряет время в пути. Крупнейшие мировые компании и почтовые службы, такие как DHL, UPS, Amazon в последние годы очень активно внедряют технологии воздушной доставки товаров и грузов. А это значит, что эра дронов уже совсем близко», — добавил глава АО «Казпочта».

Из г. Сарань Карагандинской области почтовики запустили дрон с грузом 2 кг в с. Дубовка. Полет произошел в автоматическом режиме по заданному маршруту. Груз прибыл на место через 10 минут. Автотранспортом этот маршрут занял бы 30 минут. Дрон сбросил пакет с почтой и самостоятельно вернулся назад. Пакет с почтой сельский почтальон обработает и доставит письма и газеты адресатам в обычном режиме. В компании отметили, что дрон будет доставлять не только газеты и журналы, но и мелкие посылки весом до 2 кг.

«Эта технология позволит значительно сократить расходы на доставку корреспонденции и сэкономить время курьеров. В сельское отделение, до которого автомобиль добирается полдня по бездорожью, дрон долетает всего за час. Разрешительные документы на полеты дрона компанией также согласованы и одобрены в курирующем ведомстве, составлены графики полетов по всем направлениям», — заявили в компании.