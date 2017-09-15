Акишев: «Нацбанк уделяет особое внимание защите информации от киберугроз»

Свыше 70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей физических лиц проводятся через дистанционные каналы.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев принял участие в совещании по вопросам цифровизации, которое состоялось 13 сентября, предает «Литер».

В своем выступлении он рассказал о внедрении инновационных технологий и цифровых сервисов в финансовую отрасль. Он отметил, что за последние 20 лет кардинально расширились каналы и способы взаимодействия с клиентами. Ключевыми факторами в этом процессе выступили интернет и мобильные устройства.

«Сегодня практически во всех банках внедрена система интернет банкинга. Из 33 действующих банков услуги мобильного банкинга предоставляются 18 банками, которые охватывают 75% всей клиентской базы физических лиц. На сегодняшний день около 1 млн физических лиц пользуются мобильными приложениями банков», — сказал Д.Акишев.

Он также отметил, свыше 70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей физических лиц проводятся через дистанционные каналы.

«Рост количества безналичных платежей с платежными карточками за первое полугодие 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 70%. В данный момент популярность приобретают также электронные деньги. Так, в 1 полугодии 2017 года количество операций с электронными деньгами выросло в 2,7 раза, объем возрос в 3,4 раза», — сказал он.

Обратной стороной внедрения новых технологий в сфере финансов, считает Акишев, является повышение рисков киберугроз. Глава Нацбанка отметил, что эффективность работы по защите информации и финансовой инфраструктуры зависит от тесного взаимодействия всех заинтересованных субъектов, профилактических мер и оперативного реагирования на возникающие угрозы.

«Ключевыми элементами обеспечения киберустойчивости финансовой системы является регулятор в лице Нацбанка, координационный центр по кибербезопасности, участники финансового рынка и иностранные партнеры с наработанной практикой противодействия кибератакам», — сказал он, отметив, что механизм реализации поставленных целей будет заложен в концепции кибербезопасности на финансовом рынке, который является составным элементом стратегии кибербезопасности Республики Казахстан «Киберщит Казахстан».