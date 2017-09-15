Взять под контроль операции с криптовалютой предлагают в Казахстане

Мажилисмены считают, что доступ к электронным деньгам должны иметь только профессиональные инвесторы по аналогии с ценными бумагами.

В Казахстане предлагают взять под контроль операции с криптовалютой. Соответствующий депутатский запрос в адрес главы Национального банка РК Данияра Акишева на пленарном заседании мажилиса парламента озвучил депутат Аманжан Жамалов, передает Kazpravda.kz.

«В настоящее время по всему миру, в том числе в Казахстане распространяется криптовалюта. Глава государства, выступая на Астанинском экономическом форуме, предложил рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы, в том числе в виде криптовалюты. Международный финансовый центр „Астана“ объявил о создании рабочей группы с компаниями Deloitte СНГ, Juscutum и другими с целью развития системы в СНГ. Национальный банк анонсировал разработку новой технологии мобильного приложения для совершения населением операций по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейн. В пилотном проекте рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка. Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности. Создается биржа криптовалют в Казахстане, установлены автоматы по продаже биткоинов. Никто не знает, кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты, куда и на какие цели она уходит. Считаю актуальным рассмотреть следующие вопросы: определить уполномоченный орган, который будет координировать все органы по вопросам блокчейн и криптовалют, а также создать межведомственную комиссию с привлечением депутатов, общественности для обсуждения необходимости законодательного регулирования этого вопроса», — сказал депутат.

Мажилисмен считает, что доступ к электронным деньгам должны иметь только профессиональные инвесторы по аналогии с ценными бумагами. В то же время, по словам депутата, использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками: «Сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора. По своей сути она является высокорискованными финансовыми активами. Население, которое ее покупает для того, чтобы быстро разбогатеть, сильно рискует, и люди не смогут рассчитывать на защиту в случае потери денег. Законодательство такие сделки не регулирует».