Назарбаев отправил «Цифровой Казахстан» на доработку

Глава государства не увидел в текущем варианте программы экономического эффекта.

13 сентября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам цифровизации, в котором приняли участие руководители государственных органов, национальных компаний, депутаты парламента, а также представители крупных иностранных компаний. На мероприятии Президенту представили программу «Цифровой Казахстан», которая, как ожидалось, будет принята. Тем не менее, проект программы был отправлен на доработку.

«Сколько собираются выручить наши разработчики программы? Мы ничего не услышали здесь. Потратить собираемся к 2021 году 251 миллиард тенге. А какая отдача от этой программы? Цифры нет. Если так будем работать, то на ветер деньги или для воровства», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни населения. Он остановился на отдельных направлениях, которые требуют особого внимания со стороны уполномоченных органов и компаний. Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что разработчикам программы необходимо подумать над ее конечным эффектом, поскольку цифровизация экономики — это не цель, а средство достижения преимущества в глобальной конкуренции.

Казахстану важно заняться подготовкой высококвалифицированных кадров, пересмотреть политики в сфере образования, развивать центры компетенций на базе НИИ и высших учебных заведений и в рамках инновационных кластеров, внедрять новые финансовые технологии и инструменты.

«Все, о чем мы сегодня говорили, является важными задачами в рамках Третьей модернизации страны. Правительству необходимо учесть их в госпрограмме. Необходимо создать специальную Комиссию в ЕЭК для решения совместных проблем. Также поручаю создать специальную комиссию при Президенте для доработки программы», — завершил свое выступление Президент.

На доработку программы уполномоченным органам Н. Назарбаев дал время до конца года. С 1 января Президент намерен лично контролировать ее продвижение. В связи с этим министерство информации и коммуникаций совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг „Зерде“» проведут республиканское совещание по вопросам цифровизации, в рамках которого состоится выставка ИТ-проектов госорганов и отечественных компаний.