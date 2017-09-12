Сайт для конвертации текста с кириллицы на латиницу показали в мажилисе

Система будет преобразовывать текст мгновенно.

Сайт для автоматической конвертации текста с латиницы на кириллицу представили в ходе парламентских слушаний по вопросам введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике, который прошел в мажилисе. Конвертировать тексты можно на сайте Qazlatyn.kz, передает Today.kz.

Текст объемом менее пяти тысяч знаков будет преобразовываться мгновенно. При этом нет необходимости копировать длинные тексты, программа предусматривает возможность загрузки документов, к примеру, в формате Microsoft Word. По словам представителя компании-разработчика Attila Group Куаныша Билала, в будущем программа позволит преобразовывать текст не только между кириллическим и латинским алфавитами, но и многими другими письменностями мира.

В МОН РК сообщили, что для автоматической перекодировки электронного казахского текста на латиницу в стране создадут специальное приложение.