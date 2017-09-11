Air Astana вводит широкополосный интернет в самолетах

Авиакомпания внедряет систему Rockwell Collins Inmarsat GX на «Боинг-767».

«Эйр Астана» объявила о запуске высокоскоростной широкополосной сети на борту авиалайнеров «Боинг-767». Авиакомпания установила кабинную систему Rockwell Collins, которая использует возможности Inmarsat Global Xpress (GX) Aviation. Услуга будет доступна в салонах эконом и бизнес-класса на трех самолетах «Боинг-767».

В компании отметили, что сервис позволит подключиться к интернету, использовать различные приложения для мгновенного обмена сообщениями, социальные сети, слушать аудио и проверять почту через персональные компьютеры, планшеты и смартфоны.

Пассажирам предлагается три интернет-пакета: «Старт» 15 Мб (1500 тг), «Бизнес» 50 Мб (4500 тг), «Cупер» 100 Мб (7500 тг). Средняя скорость соединения — от 2 до 5 Мб/сек.

«Одной из ключевых задач „Эйр Астаны“ является применение новейших технологий и постоянно предвосхищение желаний пассажиров, будь это на земле или на борту. Мы стали одной из первых авиакомпаний, внедривших высокоскоростную систему Inmarsat's Global Xpress совместно с Rockwell Collins. Услуга сейчас готова к запуску и клиенты смогут оценить по достоинству удобство переписки по почте и общения с друзьями в социальных сетях в течение полета», — заявил менеджер по коммерческим и инженерным решениям АО «Эйр Астана» Андрей Гулев.